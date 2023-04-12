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AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu'ndan 3 AKP'li kadına '6284' tehdidi: Cehennem soğuyuncaya kadar... Gerçek niyetini açıkladı

AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 6284 sayılı kanunu savunan AKP'li kadın kurmayları hedef alıp "cehennem soğuyuncaya kadar..." dedi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 08:43
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Ebubekir Sofuoğlu'ndan AKP'li 3 kadına 6284 tehdidi

AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu'ndan 3 AKP'li kadına '6284' tehdidi: Cehennem soğuyuncaya kadar... Gerçek niyetini açıkladı
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Sakarya Üniversitesi Profesörü Ebubekir Sofuoğlu, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in de aralarında bulunduğu 3 AKP'li kadın kurmayları tehdit etti.

Daha önce, "6284 sayılı yasa kırmızı çizgimizdir dediğim için tehdit mesajları alıyorum" diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef alan Sofuoğlu, Twitter hesabından, AKP'de 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u savunan üç kadın milletvekiline tehdit yağdırdı.

Sofuoğlu, AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaştı.

Sofuoğlu "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar..." dedi.

"BU TEHDİT DEĞİL Mİ?"

Sofuoğlu'nun paylaşımına tepki gösteren Özlem Zengin "Bu tehdit değil de ne?" diye sordu. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya açıklamalarda bulunan Zengin, şunları ifadeleri kullandı:

"Size ilettiğim tweet’te 'Listenin neresinde olursa olsun Kabe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile cehennem soğuyuncaya kadar…, Cehennem soğuyuncaya kadar… Cehennem soğuyuncaya kadar…' ifadeleri var.

Bu tehdit değil de nedir? Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum. Ben elhamdülillah müslümanım, şu anda abdestliyim, oruçluyum ve cennete kimin gidip gitmeyeceğine sadece Allah karar verir. Bu tehdidi yapanlar AK Parti’li falan da değiller.

"AHİRETTE NE OLACAĞINI ALLAH BİLİR"

Ben AK Parti’nin Grup Başkanvekili’yim. Ne olup olmayacağıma bunlar karar vermeyecekler. Ahirette ne olacağına Allah’ın karar verdiği gibi burada ne olup biteceğine millet karar verecektir. Ben AK Parti’nin inşasından beri varım. Başka hiçbir partide de çalışmadım. AK Parti var oldukça başka partide olmayacağım. Binlerce kadın ve erkekten destek mesajları telefonları aldım. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz, Allah’ın emirlerine aykırı bir şey yapmıyoruz.

Ramazan günü bir Müslümana bu üslup yakışır mı? Ben artık Allah’a havale ediyorum. Kadınları tahkir ederek bir yere varamazlar. Burası bir kadın memleketi. Bu salonu görüyorsunuz yarısından fazlası kadınlar. AK Parti'yi kadınlar inşa etti. Kadın haklarından geri adım yok."

 

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