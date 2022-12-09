İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldırıyı öven Ebubekir Sofuoğlu'ndan 'U' dönüşü

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık Meclis'te İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

Bu olayın ardından sosyal medya hesabından "Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin" diye tweet atan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, tepkilerin ardından ‘U’ dönüşü yaptı.

GERİ ADIM ATTI

Paylaşımında hedefinin Hüseyin Örs veya herhangi biri olmadığını öne süren Sofuoğlu, açıklamasında "Aytun Çıray'ın mesajını gördüğümde orada buna ilişkin bir açıklama olmadığı için mağduriyet olabileceği hiç aklıma gelmedi" dedi.

Meclis'te 6 Aralık'ta yaşanan olayın ertesi günü yaptığı paylaşım için "Daha önce TBMM'de var olan tartışma ya da arbedelerden biri yaşandığını düşündüm. Ne olduğunu anlamak için yorumları okudum yine bir açıklama göremedim. Herhalde böyle birşeydir diyerek bir mağduriyet düşünmeden, beni zaman zaman hedef alan Aytun Çıray'ı düşünerek ama onun dahi herhangi bir mağduriyetini elbette ummadan o mesajı attım" diyen Sofuoğlu, "Eline sağlık anladığı dilden konuşulur ifadeleri temsili idi ve kesinlikle mağduriyete memnuniyet ifadeleri değildi" diye yazdı.

Hata ettiğini belirtip "İyi öğrenmeli öyle atmalıydım" açıklamasında bulunan Sofuoğlu, "Bu mesajı kamuoyundan çekindiğim için attığımı düşünenler bu mesajdan önce ne düşünüyorlarsa düşüncelerini hiç değiştirmesinler. Bu mesaj sadece şahsi sorumluluğum ve beni arayan sevdiklerimin hatrı için atılmıştır" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sofuoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Dikbayır'ın "Her türlü şerefsizlikle ve ahlaksızlıkla hesaplaşmak bizim boynumuzun borcudur!" diyerek paylaştığı suç duyurusu dilekçesinde Sofuoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçunu işlediği belirtilerek kamu davası açılması talep edildi.

NE OLMUŞTU

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye çıktığı sırada AKP’li milletvekilleri ile İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi. Aranın ardından tartışma, yumruklaşmaya vardı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık arasında yumruklaşma oldu. Örs’ün Işık’ın elindeki yüzük nedeniyle başından yaralandığı öğrenildi. Örs yere düştü. Işık’ın elindeki yüzük sonucu Örs’ün kafasından yaralandığı öğrenildi. Örs itişmeler sırasında yere de düştü. Bu sırada kalp spazmı geçirdiği kaydedilen Örs hastaneye kaldırıldı.