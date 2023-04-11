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AKP'li Özlem Zengin kendisini hedef alan AKP’li Prof. Sofuoğlu’na ateş püskürdü. Sofuoğlu üniversitelere fuhuş yuvası demişti

Daha önce üniversitelere ‘fuhuş yuvası’ sözleri ile tepki çeken Prof. Ebubekir Sofuoğlu, sosyal medya hesabından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaşarak hedef aldı. AKP’li Zengin, Sofuoğlu'nun sözlerine tepki göstererek; "Bunlar AK Partili falan da değiller. Ben AK Parti'nin Grup Başkanvekiliyim. Ne olup olmayacağımıza da bu insanlar karar vermeyecekler" dedi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 18:25
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Özlem Zengin kendisini hedef alan AKP’li Prof. Sofuoğlu’na ateş püskürdü

AKP'li Özlem Zengin kendisini hedef alan AKP’li Prof. Sofuoğlu’na ateş püskürdü. Sofuoğlu üniversitelere fuhuş yuvası demişti
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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin AKP’nin seçim beyannamesinin açıklandığı programda CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

AKP’li Zengin 6284 sayılı kanuna destek verdiği için Cumhur İttifakı içinde hedef tahtasına oturtulmuştu.

Daha önce üniversitelere ‘fuhuş yuvası’ sözleri ile tepki çeken Prof. Ebubekir Sofuoğlu AKP’li Özlem Zengin’i hedef aldı.

"CEHENNEM SOĞUYUNCAYA KADAR..."

Sofuoğlu, yaptığı  paylaşımda AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaşarak "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar..." notunu düştü.

AKP'Lİ ZENGİN'DEN SERT TEPKİ

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun kendisine yönelik paylaşımına tepki gösteren AKP’li Zengin "Bu tehdit değil de nedir? Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum. Ben Elhamdülillah Müslümanım, şu anda abdestliyim, oruçluyum ve cennete kimin gidip gitmeyeceğine sadece Allah karar verir. Bu tehdidi yapanlar AK Parti’li falan da değiller" diye konuştu.

AKP'li Zengin şunları söyledi:

“Bu tehdit değil de nedir? Kendini Allah zanneden insanlara söylüyorum. Alttaki fotoğraflara bakınız. Ben elhamdülillah Müslümanım. Şu an abdestliyim, oruçluyum ve Cennet'e kimin gidip gitmeyeceğine Allah'ın karar vereceğine iman eden bir insanım. Böyle başlamış olayım. İşte bunları kast ediyorum, tehdit derken. Bunlar AK Partili falan da değiller. Ben AK Parti'nin Grup Başkanvekiliyim. Ne olup olmayacağımıza da bu insanlar karar vermeyecekler. Ahirete dair kararın Allah'ın vereceği gibi, burada ne olup bittiğine milletimiz karar verecek. Ben AK Parti'nin inşasından beri varım, başka bir parti ile de çalışmadım.

"KENDİ SAÇMALIKLARINI YAZMAYA DEVAM EDEBİLİRLER"

"AK Parti var olduğu sürecek başka bir partide olmayacağım. Görüyorsunuz, binlerce sade insandan mesajlar aldım. Binlerce kadın ve erkekten teşekkür telefonu aldım. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz, Allah'ın emirlerine aykırı hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bütün bu tezlerimizi de herkesin yanında, yalanlarla dolanlarla değil, maddelerde yazan ne ise o, savunmaya hazırım. O yüzden bu anlayana çok güzel bir cevaptır, anlamayana da kendi saçmalıklarını orada yazmaya devam edebilir. Sorun da yok bizim için.

İşte Sofuoğlu’nun o paylaşımları:

 

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