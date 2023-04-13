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Bu defa da Cübbeli AKP'li Özlem Zengin ve Bakan Yanık'ı hedef aldı. Tarikatlar ve hocalar AKP'nin kadınlarına saldırmaya başladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 6284 sayılı kanunu savunan AK Partili Özlem Zengin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a isim vermeden tepki gösterdi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:45
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Cübbeli Ahmet Özlem Zengin ve Bakan Yanık'ı hedef aldı: Kadının beyanı esastır diye bir şey olur mu

Bu defa da Cübbeli AKP'li Özlem Zengin ve Bakan Yanık'ı hedef aldı. Tarikatlar ve hocalar AKP'nin kadınlarına saldırmaya başladı
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Editör: Ayşe MEMİŞ

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi, 6284 sayılı kadına karşı şiddeti önlemek için çıkartılan kanunun kaldırılmasını şart koştu. Bu talebe "Kırmızı çizgimizdir" diyerek karşı çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İslamcı çevrelerin hedefi oldu. Aile Bakanı Derya Yanık da Özlem Zengin'e destek vermişti.

Geçtiğimiz günler AKP’li ilahiyatçı Ebubekir Sofuğlu’nun da “Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar..."sözleriyle Zengin’e tepki göstermişti. Şimdi ise Ahmet Mahmut Ünlü de iki AK Partili kadını hedef aldı.

“KADININ BEYANI ESASTIR DİYE BİR ŞEY OLUR MU?”

"Kadının beyanı esas olmaz” diyen Cübbeli, “Allah razı olsun Tayyip Bey İstanbul Sözleşmesini feshetti ama kendi partisi içerisindeki kadınlar kalktılar ayağa. Ya siz Müslüman mısınız gavur musunuz, nesiniz siz? Kadının beyanı esastır diye bir şey olur mu” ifadelerini kullandı.

“YA SİZ MÜSLÜMAN MISINIZ GAVUR MU?”

Ahmet Mahmut Ünlü, “Nerden çıktı kadının beyanı esas? Kadın yalan söylemez mi? İftira atamaz mı? Erkek de atar kadın da atar. İslam'da böyle bir şey var mı? Doğrunun beyanı esastır. Bunu da Fatih Erbakan'dan başka bu işle uğraşan şu anda partilerden görmedim. Hepsi hemen İstanbul Sözleşmesi getireceğiz bilmem ne. Hiç biri bu işlen de uğraşmıyor. Allah razı olsun Tayyip Bey feshetti ama kendi partisinin içindeki o başörtülü kadınlar kalktılar ayağa. Ya siz Müslüman mısınız, gâvur musunuz ne siniz siz? Kadının beyanı esastır diye bir şey olur mu? Sen doğru konuşmayan bir sözü nasıl alırsın onunla adamı yakarsın, kaç sene hapse atarsın" dedi.

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