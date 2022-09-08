8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gözler ECB'nin vereceği faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın vereceği ECB'nin faiz kararına çevrildi. Bugün yapılacak toplantıda faizin 50 baz puan veya 75 baz puan artırması bekleniyor

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:53
Takip Et

ECB'nin bugün faizleri 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı artıracağı merak konusu oldu

Gözler ECB'nin vereceği faiz kararına odaklandı
+
Aa
-

Avrupa Merkez Bankası ECB'nin enflasyon karşısında büyük bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. ECB'nin yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında bugün faizleri artırması beklenirken, piyasalar artırımın ne büyüklükte olacağına odaklanmış durumda.

Zirve seviyeleri gören enflasyonun git gide daha da kalıcı hale gelmesinden endişeli olan yetkililer, neredeyse 50 yılın en kötü fiyat artışlarını kontrol altında tutmakta zorlanıyorlar. Fiyat artışları, hane halkının birikimlerini tüketiyor ve üretim üzerinde baskı oluşturuyor.

ECB, bugünkü toplantısında faiz artırımının büyüklüğünün 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı olacağına karar verecek.

Artışın 75 baz puan olması durumunda, ECB tarihinin en büyük faiz artırıma gidilmiş olacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
1
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
3
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
4
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
5
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
6
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
7
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
﻿Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Kimler oynayacak, kimler dışarıda kalacak?
﻿Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Kimler oynayacak, kimler dışarıda kalacak?
﻿Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Kimler oynayacak, kimler dışarıda kalacak?
﻿Dengeli beslenme bu kadar önemli. Okul başarısına yatırım
﻿Dengeli beslenme bu kadar önemli. Okul başarısına yatırım
﻿Dengeli beslenme bu kadar önemli. Okul başarısına yatırım
﻿Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Lucescu Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı
﻿Lucescu Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı
﻿Lucescu Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.