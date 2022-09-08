Gözler ECB'nin vereceği faiz kararına odaklandı

Avrupa Merkez Bankası ECB'nin enflasyon karşısında büyük bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. ECB'nin yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında bugün faizleri artırması beklenirken, piyasalar artırımın ne büyüklükte olacağına odaklanmış durumda.

Zirve seviyeleri gören enflasyonun git gide daha da kalıcı hale gelmesinden endişeli olan yetkililer, neredeyse 50 yılın en kötü fiyat artışlarını kontrol altında tutmakta zorlanıyorlar. Fiyat artışları, hane halkının birikimlerini tüketiyor ve üretim üzerinde baskı oluşturuyor.

ECB, bugünkü toplantısında faiz artırımının büyüklüğünün 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı olacağına karar verecek.

Artışın 75 baz puan olması durumunda, ECB tarihinin en büyük faiz artırıma gidilmiş olacak.