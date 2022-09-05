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Dolar güne nasıl başladı pazartesi sürprizi. Euro'da durum ne

Dünyanın ağası benim diyen dolar euroya fark atmaya başladı. Euro 18 lira sınırının altına indi, 17 lira 99 kuruşu gördü. Dolar ise 18 lira 22 kuruştan işlem görüyor.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:20
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:38
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Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz kararı öncesi dolar euroya 22 kuruşluk fark attı

Dolar güne nasıl başladı pazartesi sürprizi. Euro'da durum ne
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Dolar euronun krallığına son verdi. Avrupa Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Konuşulan 75 baz puan. İşte bu karar öncesi euro/dolar paritesi 98,84'e kadar düştü. Paritenin düşüşüyle birlikte euro kritik bir sınırın altına indi, 18 liranın altına geriledi. Euro 17.99'a düşerken dolarla arasındaki fark büyüdü. Piyasalarda dolar 18 lira 22 kuruştan işlem görürken, euronun 20 yıllık hükümdarlığı bitti. Dolar ile euro arasında 23 kuruşluk fark oluştu.Euro piyasaların açılmasının ardından topladı, 18 lira 4 kuruşa çıktı.

 

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Economist
5.09.2022 09:40
Dolarla mı maaş alıyorsunuz ?  
 
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