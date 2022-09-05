Dolar güne nasıl başladı pazartesi sürprizi. Euro'da durum ne

Dolar euronun krallığına son verdi. Avrupa Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Konuşulan 75 baz puan. İşte bu karar öncesi euro/dolar paritesi 98,84'e kadar düştü. Paritenin düşüşüyle birlikte euro kritik bir sınırın altına indi, 18 liranın altına geriledi. Euro 17.99'a düşerken dolarla arasındaki fark büyüdü. Piyasalarda dolar 18 lira 22 kuruştan işlem görürken, euronun 20 yıllık hükümdarlığı bitti. Dolar ile euro arasında 23 kuruşluk fark oluştu.Euro piyasaların açılmasının ardından topladı, 18 lira 4 kuruşa çıktı.
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