Eymen karnesini annesi Ece Erken'den aldı

Yeni yaşındaki oğlu Eymen'in rahatsızlığı nedeniyle karnesini almaya kendisi giden Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı ile oğlunun ve kendisinin heyecanına takipçilerini dahil etti.

Yaşanan salgın hastalık dolayısıyla pek çok mağdur aile gibi çocuğuyla birlikte karne almaya gidemeyen Ece Erken, oğlunun hasta olması nedeniyle onun karnesini kendisi aldı.

Ece Erken yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Eymenikonun dün ateşi çıktı şu an iyi ama öksürüyor, karnesini ben aldım, o da benden aldı, hepsi çok iyi. Tüm karne alan çocuklarımızın gözlerinden öperim, aileleriyle mutlu tatilleri olsun. Hep sağlıklı hep iyi olsunlar, her şey onlar için"