20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Eymen karnesini annesi Ece Erken'den aldı

Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. Bu heyecanı yaşayanlardan biri de sunucu Ece Erken'in oğlu Eymen oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 23:28
Takip Et

Ece Erken hasta olması nedeniyle oğlu Eymenin karnesini aldı

Eymen karnesini annesi Ece Erken'den aldı
+
Aa
-

Yeni yaşındaki oğlu Eymen'in rahatsızlığı nedeniyle karnesini almaya kendisi giden Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı ile oğlunun ve kendisinin heyecanına takipçilerini dahil etti.

Yaşanan salgın hastalık dolayısıyla pek çok mağdur aile gibi çocuğuyla birlikte karne almaya gidemeyen Ece Erken, oğlunun hasta olması nedeniyle onun karnesini kendisi aldı.

Ece Erken yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Eymenikonun dün ateşi çıktı şu an iyi ama öksürüyor, karnesini ben aldım, o da benden aldı, hepsi çok iyi. Tüm karne alan çocuklarımızın gözlerinden öperim, aileleriyle mutlu tatilleri olsun. Hep sağlıklı hep iyi olsunlar, her şey onlar için"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
2
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
5
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
6
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
7
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Otomobil köprüden düştü
﻿Otomobil köprüden düştü
﻿Otomobil köprüden düştü
﻿İngiltere Başbakanı emniyet kemeri takmadığı için ceza aldı
﻿İngiltere Başbakanı emniyet kemeri takmadığı için ceza aldı
﻿İngiltere Başbakanı emniyet kemeri takmadığı için ceza aldı
﻿Hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
﻿Hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
﻿Hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
﻿Taksim’e akşam saatlerinde yağmur sürprizi
﻿Taksim’e akşam saatlerinde yağmur sürprizi
﻿Taksim’e akşam saatlerinde yağmur sürprizi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.