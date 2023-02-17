Ece Erken'den dikkat çeken paylaşım. ''Herkes neden köylere yerleşiyor, daha iyi anlıyorum''

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ili yıktı. Depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.

Yaşanan depremlerin ilk gününden beri sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yardım çağrılarında bulunan ünlü isimlerden biri de Ece Erken oldu.

Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşarak "Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum. Herkes neden köylere yerleşiyor, kaçıyor büyük şehirlerden şimdi çok daha iyi anlıyorum..." ifadelerini kullandı.

