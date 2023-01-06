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  • Ece Üner’in yeni adresi tv100. İşte ana haberi sunmaya başlayacağı tarih

Ece Üner’in yeni adresi tv100. İşte ana haberi sunmaya başlayacağı tarih

Türkiye'nin sevilen yüzü Ece Üner 16 Ocak’tan itibaren tv100’de ana haberleri sunacak.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 12:56
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Ece Üner 16 Ocak’tan itibaren tv100’de ana haberleri sunacak

Ece Üner’in yeni adresi tv100. İşte ana haberi sunmaya başlayacağı tarih
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'Türkiye'nin yeni yüzü'' sloganıyla yeni yayın döneminde güçlü bir şekilde atağa geçen tv100 2023 yılına bomba transferlerle girdi.

Ekranların sevilen yüzü Ece Üner artık 1v100 ekranlarında olacak.

Birçok haber kanalında ana haber sunuculuğu yapan başarılı spiker Ece Üner, 16 Ocak’ta tv100 ile ekranlara geri dönüyor.

Ece Üner ile Ana Haber 16 Ocak’ta tv100 ekranlarında olacak.

Kendine özgü sunumu ve habere kattığı yorumlarıyla fark yaratan Ece Üner, tv100 Ana Haber’i sunmaya başlayacak.

ECE ÜNER KİMDİR?

Özge Ece Üner, 21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Ece Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı. 2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaptı. 2002'den 2006 Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı.

Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Bakanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton'ın Başdanışmanı Richard Holbroke, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman devlet bakanlarının da bulunduğu birçok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar yaptı.

Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yaptı. 2005 Ağustos ayında İstanbul'da koşulan Formula 1 Grand Prix'ine gazeteci olarak yaptığı katkılardan dolayı bir plaketle ödüllendirildi. 2006 yılının başında NTV'den ayrıldıktan sonra Star TV'ye geçip kanalda kısa bir süre muhabirlik yaptı. Mayıs 2006'da CNN Türk'e geçip kanalın spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Ece Üner çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

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Orhun
6.01.2023 13:37
Adı bile yanlış olan TV kanalının ekrana bir iktidar yanlısı yalaklardan bir de muhalif yanlılarından çıkararak denge kurmaya çalışması tam Türkiye tipi bir anlayış. Kim güçlü onun yanında yer al.  
 
1950
6.01.2023 13:18
Bu kanal, adeta üstünlerin toplandığı yer oldu  
 
Nusret
6.01.2023 13:10
Ece hanım, kendine en uygun mecrayı bulmuş. Kendisine bol bol kazançlar ve sözde muhalif duruşunun devamını dilerim. Güvenli ve tedbirli muhalif duruşunun hesap dolusu bereketini güle harcasın.  
 
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