Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı canlı yayında Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye söylediği sözler kamuoyunun gündemine oturdu. Son olarak gazeteci Ece Üner de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Selvi'nin "Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Köşende gereğini yaparsın. Ahmet Hakan yapıyor" dedi. Bu sözler büyük tepkilere neden oldu.

Ece Üner de sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şu soruyu sordu:

“'Köşenden gereğini yapacaksın' dedi.' Türkiye’de 'köşesinden gereğini yapan' yapmak suretiyle köşe olan kaç kişi vardır acaba?"