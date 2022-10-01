Gereğini yapıyor Ahmet, Cemal Enginyurt ve Ece Üner'e ateş püskürdü. Bu bir Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış haberidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir ortak canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye hitaben "Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor…" sözleri tartışılmaya devam ederken Ahmet Hakan da kendisine yapılan eleştirileri çok ağır bir dille tepki vermeye devam ediyor.

Erdoğan’ın sözleri üzerinden kendisini eleştiren DP’li Cemal Enginyurt için "Maganda Cemal" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, Enginyurt’un ve korumasının canlı yayında gazeteciyi darp ettiğini ve kendisinin de onu eleştirdiğini hatırlatırken "Demek ki o da fırsatını kolluyormuş." diye yazdı.

Hakan, aynı köşe yazısında kendisini eleştiren bir diğer isim olan Ece Üner’e de ağır sözler söyledi.

Ece Üner’i "Sürekli Facebook’tan apardığı aforizmaları, insanlığın sırrını açıklıyormuş gibi bir yüz ifadesiyle dile getiren" diyerek aşağılayan Ahmet Hakan, Üner’le geçmişte bazı polemikler yaşadığını açıklarken "O da fırsatını bulduğunu düşünerek bu saldırı korosuna katıldı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan dünkü "Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım" başlıklı yazısında ise Erdoğan'ın programda 'talimat' vermediğini 'şaka' yaptığını savunmuştu.