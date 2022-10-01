1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Gereğini yapıyor Ahmet, Cemal Enginyurt ve Ece Üner'e ateş püskürdü. Bu bir Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış haberid

Gereğini yapıyor Ahmet, Cemal Enginyurt ve Ece Üner'e ateş püskürdü. Bu bir Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış haberidir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabiriyle gereğini yapmaya devam ederken kendisini eleştiren Cemal Enginyurt ve Ece Üner'e de çok ağır bir dille tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 11:17
Takip Et

Bu bir Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış haberidir. Gereğini yapıyor Ahmet, Cemal Enginyurt ve Ece Üner'e yaylım ateşi açtı

Gereğini yapıyor Ahmet, Cemal Enginyurt ve Ece Üner'e ateş püskürdü. Bu bir Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış haberidir
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir ortak canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye hitaben "Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor…" sözleri tartışılmaya devam ederken Ahmet Hakan da kendisine yapılan eleştirileri çok ağır bir dille tepki vermeye devam ediyor.

Erdoğan’ın sözleri üzerinden kendisini eleştiren DP’li Cemal Enginyurt için "Maganda Cemal" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, Enginyurt’un ve korumasının canlı yayında gazeteciyi darp ettiğini ve kendisinin de onu eleştirdiğini hatırlatırken "Demek ki o da fırsatını kolluyormuş." diye yazdı.

Hakan, aynı köşe yazısında kendisini eleştiren bir diğer isim olan Ece Üner’e de ağır sözler söyledi.

Ece Üner’i "Sürekli Facebook’tan apardığı aforizmaları, insanlığın sırrını açıklıyormuş gibi bir yüz ifadesiyle dile getiren" diyerek aşağılayan Ahmet Hakan, Üner’le geçmişte bazı polemikler yaşadığını açıklarken "O da fırsatını bulduğunu düşünerek bu saldırı korosuna katıldı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan dünkü "Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım" başlıklı yazısında ise Erdoğan'ın programda 'talimat' vermediğini 'şaka' yaptığını savunmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

KİM TUTAR SENİ
1.10.2022 11:36
Ahmet ARA GAZI yedi uçar artık.  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
1.10.2022 11:28
Tarafsız gazeteci olduğunuz tescillendi!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿Şırnak'ta drone destekli trafik denetimi
﻿Şırnak'ta drone destekli trafik denetimi
﻿Şırnak'ta drone destekli trafik denetimi
﻿Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen zanlı hiç tanımadığı genci sebepsiz yere bıçakladı
﻿Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen zanlı hiç tanımadığı genci sebepsiz yere bıçakladı
﻿Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen zanlı hiç tanımadığı genci sebepsiz yere bıçakladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.