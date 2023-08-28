Ecem Erkek hayranıyla olan gözlük sohbetini paylaştı

Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Naime karakteriyle milyonlarca insanın sevgilisi haline gelen Ecem Erkek, şimdilerde farklı projelerle seyircisinin karşısına çıkıyor.

Hayranlarıyla olan etkileşimini koparmamak adına sosyal medya paylaşımlarına önem veren ve gündelik hayatına dair bol miktarda paylaşım yapan Erkek, son olarak bir AVM'de başına gelen bir olayı paylaştı.

Migren hastası olduğu için AVM'lerde gözlük taktığını söyleyen Ecem Erkek, yanına gelen bir kadın takipçisinin "gözlük takınca daha fazla dikkat çekmiyor musunuz?" şeklindeki sorusuna verdiği cevabı Instagram hesabından paylaştığı bir video üzerinden aktardı.

Ecem Erkek hesabından paylaştığı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Ben genelde AVM'lerde gözlük takmaya özen göstermeye çalışıyorum çünkü AVM'lerin ışıkları beyaz ve çok fazla olduğu için migrenimi tetikliyor ve midemi bulandırıyor.

Özellikle çok uzun süre kalacaksam gözlük takıyorum bugün bir hanımefendi yaklaştı yanıma ve dedi ki "gözlük takınca daha fazla dikkat çekmiyor musunuz?" eğer bir gün saklanacak olursam gözlerimi değil saçlarımı saklarım hanımefendiciğim çünkü benim saçlarımın adı Ecem Erkek yani..."