Ecem Erkek yaşadığı talihsizlikleri büyüye bağladı. Bana 'domuz bağı büyüsü' yaptılar

Güldür Güldür programıyla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Ecem Erkek sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla ardı ardına yaşadığı talihsizlikleri paylaştı.

Ecem Erkek yaşadığı talihsizlikleri büyüye bağladı. Bana 'domuz bağı büyüsü' yaptılar

Komedi programından ayrıldıktan sonra dizi ve film projeleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Ecem Erkek, Instagram hesabından özel hayatına dair çok sayıda paylaşımda bulunuyor.

Takipçileriyle dertleşen ve samimi paylaşımlarda bulunan Erkek bu defa yaşadığı talihsizlikleri anlattığı bir video paylaştı.

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"Evrene ne mesaj verdiğine dikkat edeceksin" diyen Ecem Erkek, geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasından bahsettiği vidosunda hem yetişmesi gereken etkinliğe geç kaldığını hem de stresli bir gece yaşadığını anlattı.

Kendisini tanıyan bir kadın tarafından da saygısız bir şekilde rahatsız edildiğini söyleyen Ecem Erkek, yaşadıklarını kendisine yapılan büyüye bağladı ve "Domuz bağı büyüsü etkisi" altındayım, kesin bana bu yapıldı şeklinde esprili bir yorum yaptı.

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