Ecem Erkek önce meraklandırdı saatler sonra açıkladı

Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan ve takipçileriyle samimi bir şekilde dertleşen oyuncu Ecem Erkek, bu defa aldığı önemli bir karar öncesi Instagram hesabından bir video paylaştı.

Haziran aylarında hayatına dair önemli kararlar aldığını açıklayan Erkek şu ifadeleri kullandı:

"Yine kararlar verildi ve yine kararların ardından şuursuzca gidiliyor. Benim her haziranım böyle ama geçen sene de bir hafta içinde karar verip kendimde sonucundan çok memnun kaldığım bir değişiklik yapmıştım.

Bu sene yine haziranda birden karar verip kendimde değişiklik yapmaya gidiyorum estetik değil yanlış anlamayın ama yani seviyorum bu huyumu. İstiyorum, karar veriyorum ve hemen yapıyorum, bu konularda bir cahil cesurluğu var sanırım bende.

Mesela geçen sene yaptığım şeyi de hiç bilmiyordum, şu an bunu da bilmiyorum ama yapacağım."

BASIN AÇIKLAMASI NOTUYLA PAYLAŞTI

Ecem Erkek, ilk videosuna gelen çok sayıda yorumun ve meraklı sorunun ardından yeni bir paylaşımda bulundu ve neşter altına yatmadığını açıkladı. Erkek, "Basın açıklaması" notunu düştüğü ikinci videoda ise şöyle konuştu:

"Neşter altına yattığımı düşünenler olmuş radikal karar deyince tabi ki ortalığı biraz ayağa kaldırmış oldum ama dövme yaptırdım.

İlk dövmem olduğu için ortalığı velveleye vermiş olabilirim. Korkmayın daha estetiğe var, estetik yaptırmam falan demiştim o laflarımı geri alıyorum gerekirse yaptırılabilir."