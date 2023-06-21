Ecem Erkek'in 'Akrep' macerası. Korkusunu takipçileriyle paylaştı

Kısa bir süre önce kadrosunda bulunduğu Güzel Günler adlı dizi final yapan Ecem Erkek, takipçileriyle olan etkileşimini sosyal medya üzerinden yürütüyor.

Ecem Erkek'in 'Akrep' macerası. Korkusunu takipçileriyle paylaştı

Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Naime tiplemesiyle büyük beğeni toplayan ve kendisinden söz ettiren Ecem Erkek, sonrasında farklı projelerde yer almak adına programdan ayrılmıştı.

Son olarak Güzel Günler adlı dizide izlediğimiz Erkek, dizinin final yapmasıyla birlikte özel hayatına ağırlık vermeye başladı.

Arkadaşlarıyla daha çok vakit geçiren Ecem Erkek, yine arkadaşıyla birlikte geçirdiği bir gecede evinin balkonuna gelen akrebin üzerine basarak onu ezdiklerini söyledi.

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Yaşadığı korkuyu ve zehirlenmiş olma endişesini de takipçileriyle paylaşan Erkek, arkadaşının ayağında terlik olduğunu kendi ayağında ise çorap olduğunu söyledi.

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