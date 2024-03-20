Eczacıbaşı başaramadı

Kaynak: Haber Merkezi
Eczacıbaşı başaramadı
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, Imoco Volley Conegliano galibiyeti elde etti ve böylece Eczacıbaşı Dynavit'in turnuvadaki yolculuğu sona erdi.

İlk maçta İtalya'da Imoco Volley Conegliano'nun 3-2 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Maça Haak'ın üst üste aldığı sayılarla 4-0 önde başlayan konuk ekip, Boskovic'in çaprazdan bulduğu sayılarla Eczacıbaşı 8-8'de dengeyi sağladı. Ancak, Boskovic'i etkili bir şekilde savunarak hücumda da başarılı olan İtalyan ekibi A. Carraro Imoco, skoru 19-12'ye taşıdı ve ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Skor 5-5 iken, Haak'ın etkili hücumlarıyla A. Carraro Imoco 5-0'lık bir seri yakaladı ve farkı açarak seti 25-15 kazandı, durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete Eczacıbaşı taraftar desteğiyle güçlü bir başlangıç yaptı ve 10-4 öne geçti. Ancak, rakibinin sayılarına engel olamayarak 12-12'de yakalandı. Setin sonlarına doğru Hande ve Boskovic'in etkili oyunuyla Eczacıbaşı, seti 26-24 kazanarak skoru 2-1'e taşıdı.

Dördüncü sette ise Eczacıbaşı, baştan sona geride kaldı ve seti 25-16, maçı da 3-1 kaybederek İtalya'daki ilk maçın ardından CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti.

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