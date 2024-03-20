Eczacıbaşı başaramadı

Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, Imoco Volley Conegliano galibiyeti elde etti ve böylece Eczacıbaşı Dynavit'in turnuvadaki yolculuğu sona erdi.

İlk maçta İtalya'da Imoco Volley Conegliano'nun 3-2 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Maça Haak'ın üst üste aldığı sayılarla 4-0 önde başlayan konuk ekip, Boskovic'in çaprazdan bulduğu sayılarla Eczacıbaşı 8-8'de dengeyi sağladı. Ancak, Boskovic'i etkili bir şekilde savunarak hücumda da başarılı olan İtalyan ekibi A. Carraro Imoco, skoru 19-12'ye taşıdı ve ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Skor 5-5 iken, Haak'ın etkili hücumlarıyla A. Carraro Imoco 5-0'lık bir seri yakaladı ve farkı açarak seti 25-15 kazandı, durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete Eczacıbaşı taraftar desteğiyle güçlü bir başlangıç yaptı ve 10-4 öne geçti. Ancak, rakibinin sayılarına engel olamayarak 12-12'de yakalandı. Setin sonlarına doğru Hande ve Boskovic'in etkili oyunuyla Eczacıbaşı, seti 26-24 kazanarak skoru 2-1'e taşıdı.

Dördüncü sette ise Eczacıbaşı, baştan sona geride kaldı ve seti 25-16, maçı da 3-1 kaybederek İtalya'daki ilk maçın ardından CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti.