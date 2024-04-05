TRT dudak dudağa sevinci yakaladı. Vakıfbank'ın Sultanları neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
TRT dudak dudağa sevinci yakaladı. Vakıfbank'ın Sultanları neye uğradığını şaşırdı
Vakıfbank'ın yıldız voleybolcuları Cansu ile Ali Frantti Eczacıbaşı maçındaki sevinci sırasında dudaklarının birbirine değmesiyle ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisinin ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank ile mücadele etti.

Yarı final serisinin bu ikinci karşılaşmasında Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 2-0 lehine tamamladı ve finale çıktı.

Eczacıbaşı Dynavit, finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

OLAY YARATAN SEVİNÇ

Maçın ilk setinde durum 8-8'ken Vakıfbank sayıyı kazanarak 9-8 öne geçti.

Vakıfbank oyuncuları Cansu ile Ali Frantti'nin sevinci sırasında iki yıldızın dudakları kazara birbirine temas etti.

O anlar TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelirken sosyal medyada da gündem oldu.

İMAMOĞLU VE ÜSKÜDAR'IN YENİ BAŞKANI DA ORADAYDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da maçı izleyenler arasındaydı.

Taraftarlar özellikle Üsküdar'ın CHP'li yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a sevgi gösterilerinde bulundu.

eczz1-q01j.webp

İŞTE OLAY YARATAN O SEVİNÇ

728xauto-1.webp

728xauto-2.webp

728xauto-3.webp

728xauto-4.webp

1080xauto.webp

1080xauto-1.webp

1080xauto-2.webp

1080xauto-3.webp

1080xauto-4.webp

Ali Frantti maç sonu şunları söyledi:

İlgili Haberler
Zehra Güneş ve Cansu Özbay durdu Eczacıbaşı vurdu
Plajların kraliçesi geliyor. Görüntülerine inanamayacaksınız. Kathryn Plummer Eczacıbaşı'nda
Eczacıbaşı başaramadı
Eczacıbaşı başaramadı
Eczacıbaşı Imoco'ya 2-0'dan maçı verdi turu İstanbul'a bıraktı
Eczacıbaşı Imoco'ya 2-0'dan maçı verdi turu İstanbul'a bıraktı
Eczacıbaşı'na Jack Kısal'dan kötü haber
Eczacıbaşı'na Jack Kısal'dan kötü haber
VakıfBank Eczacıbaşı'nı devirdi. Zehra Güneş detayı. Eczacıbaşı'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı
VakıfBank Eczacıbaşı'nı devirdi. Zehra Güneş detayı. Eczacıbaşı'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı
Son Haberler
Ölümsüz adam Süleyman Seba'nın büyük sırrını açıkladı Spor
Ölümsüz adam Süleyman Seba'nın büyük sırrını açıkladı
Mahfi Eğilmez 727 milyar dolar oldu diyerek yeni rekoru açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez 727 milyar dolar oldu diyerek yeni rekoru açıkladı
9 gün tüm toplu ulaşımı bedava yaptı. İstanbul Belediyesi’nden müjde Gündem
9 gün tüm toplu ulaşımı bedava yaptı. İstanbul Belediyesi’nden müjde
Para için ağabey katili oldu Gündem
Para için ağabey katili oldu
İlle de kan akacak. Hakemler gereğini yapacak mı Spor
İlle de kan akacak. Hakemler gereğini yapacak mı
Flaş… Flaş… Türkiye askeri antlaşmadan çekildi. Karar Resmi Gazete’de Gündem
Flaş… Flaş… Türkiye askeri antlaşmadan çekildi. Karar Resmi Gazete’de
Ünlü çift zehirlendi Magazin
Ünlü çift zehirlendi