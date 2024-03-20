Fenerbahçe maçında olay pankart. Bir anda açıldı herkes dikkat kesildi

THY EuroLeague’in 30. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe Beko - Barcelona karşılaşması öncesinde, Fenerbahçe taraftarlarının açtığı bir pankart dikkat çekti.
“Biz tek siz hepiniz, 2 Nisan’da kongredeyiz.” ifadelerinin yer aldığı pankart, yayıncı kuruluşun kameralarına yansıyacak biçimde sergilendi.
Bu hareket, Fenerbahçe futbol takımının Süper Lig’den çekilme ihtimalinin tartışılacağı genel kurula atıfta bulunuyordu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor ile yaşanan gergin maçın ardından, 2 Nisan’da yapılacak olağanüstü genel kurulda, takımın ligden çekilip çekilmeyeceğinin oylanacağını duyurmuştu.
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