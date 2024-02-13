Eczacıbaşı'ndan futbol kulüplerini kıskandıracak proje

Eczacıbaşı Topluluğu'nun Kartal'da bulunan arsasında yapılacak olan salon, 4 bin kişilik seyirci alabilecek.

Yazgan Mimarlık'ın tasarladığı ve uluslararası standartlara uygun olacak salon, üç antrenman sahası ve 10 odalı altyapı konaklama alanı içerecek.

Ayrıca idari ve sosyal alanlar, fizyoterapi ve fitness bölümleri, kafeterya, yemek salonları ve sporcu dinlenme bölümleri de salonun imkanları arasında olacak.

Yaklaşık 25 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan proje, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine göre yapılacak, enerji tasarrufu sağlanacak ve çevreye zarar vermeyecek malzemeler kullanılacak.

TARİHİ HAMLE

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yeni salonun 60 yıllık kulüp tarihini geleceğe taşıyacak bir sosyal yatırım olduğunu söyledi.

Eczacıbaşı, “Yeni salonumuz, modern ve ileri teknoloji ile donatılacak. Sporcularımız en iyi eğitim ve antrenman şartlarına kavuşacaklar. Salonun konforlu oturma alanları ve maçları en iyi açıdan izleme imkanı, voleybolseverler için de farklı bir deneyim olacak. Yeni tesisimizin, genç sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.