Ekrem İmamoğlu 'Dursun başkan Dursun başkan' diye bağırdı Özbek kayıplara karıştı. Spor İstanbul toplantısına damga vuran olay

İBB'nin düzenlediği Spor İstanbul toplantısında enteresan bir olay yaşandı.

Daha önce İBB başkan adaylarından Murat Kurum'a desteğini açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İmamoğlu'nun etkinliğine de katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yan yana gelmeyen Özbek, İmamoğlu'nun yanında da fazla gözükmedi. Hatta toplu fotoğraf çekimine herkes katılırken, Dursun Özbek'in yer almaması dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu bunun üzerine "Dursun başkan Dursun başkan" diye bağırıp, toplu fotoğrafa çağırdı. Ancak Dursun Özbek toplu fotoğraf çekiminden bir dakika önce salonu terk etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul organizasyonuyla düzenlenen "100. Yılda Olimpiyat Hedefine Doğru” başlıklı buluşma, Şişli’deki Hilton İstanbul Bosphorus’da gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Dünya Olimpianlar Derneği CEO’su Mike Miller'ın hazır bulunduğu toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra spor dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) İcra Kurulu Üyesi olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise organizasyonda yer almadı. Arat; Beşiktaş'ın, Kayserispor ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Ev sahibi konumundaki Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada; “Kutuplaşmış bir dünyada yaşadığımızın bir gerçek olduğunu bildiğimiz ortamda, insanların kendi yaşamları ve toplumsal konularda çok farklı görüşlerde ve duygulara sahip olduğunun, herkesin başkalarından farklı davranabildiğinin de bilincindeyiz. Ama sporu düşündüğümüzde, aklımıza tam tersine birleştiricilik geliyor. Spor sahalarında yaş, cinsiyet, toplumsal bakış açıları hiç ama hiç fark etmiyor” dedi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek, Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı örnek olarak gösteren İmamoğlu, “Filenin Sultanları’na baktığımızda, durumu daha iyi anlayabiliyoruz. Gururla alkışlıyoruz onları. Özellikle bu yaz hissettiklerimizi anlatabilecek kelimeler, gerçekten zor bulunur. Sadece spor alanında değil, saha dışında da toplumsal birliği ve dayanışmayı güçlendiren bir simge haline geldiler. Ülkemizin zengin kültürünü, özellikle kadının gücünü herkese gösterdi. On yıllardır belki yapılamayan, yapamadığımız, siyasetçilerin hiç başaramadığını, pırlanta gibi genç hanımefendiler başardı. Onun için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin ve İstanbul’un köklü kulüplerinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği dayanışmanın da aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, "Onları sadece bir kulüp olarak tanımlamanın yetersiz olduğunu, bir kez daha bize kanıtladılar. En büyüğünden en küçüğüne kadar, tüm spor kulüplerimiz birer sivil toplum örgütü olduklarını bütün milletimize gösterdi. Hepiniz ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki sahalarda, 100. yılını yaşadığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği değerleri de temsil ediyorsunuz. Yürekten teşekkür ediyorum her birinize. Ben, olimpiyat mücadelesini, olimpiyatları İstanbul'a getirmeyi ve burada ev sahipliği yapmanın, Atatürk'ün bize bir mirası gibi görüyorum. Ve sanki onun bize emanet ettiği değerli bir hedef ve onu başarmanın Atatürk'e olan bir borcu ödemek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri andan itibaren, İstanbul’un olimpiyat yolculuğu için çalışmalara başladıklarını aktaran ve bu kapsamda yaptıklarını detaylandıran İmamoğlu, önlerine ikinci hedef olarak da 2027 Avrupa Oyunları’nı koyduklarını aktardı. Bu anlamda önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten İmamoğlu, sürecin final aşamasına geldiği bilgisini paylaştı. Olimpiyat ve Avrupa Oyunları hedeflerinin, sadece sporumuz için değil, ülkemiz için de çok doğru stratejiler olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“31 Mart yerel seçimlerindeki bu süreçte İstanbul'da rakibimiz olan aday Sayın Kurum'un ziyaretlerinde, bu hedefe paralel konuşması da açıkçası bizleri sevindirmiştir. Çünkü bu iş-hedef birliği, bu yolculukta ayrışmadan, birlikte koşuyu gerektiriyor. Yapılan ziyaretler ve açıklamalarla bu projelere sahip çıktıklarını görüyoruz ve bundan mutlu oluyoruz. Tabii keşke daha önce de bu meseleyi net bir şekilde konuşabiliyor olsaydık. Ama muhtemelen 31 Mart sonrası bu konuyu daha sık istişare ederek, hızlı hareket edebileceğimizi şimdiden görüyorum. Birlik olduğumuzu dünyaya göstererek, hedeflerimize çok daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabiliriz.”

İmamoğlu, konuşmasının ardından, 1964 Tokyo da gümüş ve 1968 Mexico City de altın madalya kazanan Türk güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Ayık ve Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında (1992 Barcelona) madalya kazanan ilk kadın sporcusu Hülya Şenyurt’a sertifika ve rozet takdiminde bulundu.