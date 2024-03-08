Eda Erdem'in heykeli 'erkeğe' mi benziyor? Heykel dikildi anında tartışması başladı

Fenerbahçe ve Türkiye’nin gururu, milli voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar’ın heykeli bugün Ülker Stadyumu’nda yapılan törenle açıldı.

Yapımı aylarca süren heykel sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar heykelin fazla erkeksi durduğunu belirtti.

Yapılan bu eleştirilerin ardından suskunluğunu bozan heykeltıraş Pınar Öktem Doğan’dan bomba bir açıklama geldi.

Heykelin kendisine bilgi verilmeden ışıklandırıldığını söyleyen Öktem Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’a yaptığı açıklamada “Tamamen benim bilgim dışımda gelişen ve organizasyon ekibinin koyduğu aydınlatma ışıkları yüzünden heykel kendisi olmaktan çıkmış Heykel için çok özenerek çalıştık. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Eda Erdem yapım aşamasında gördüler. Eda Erdem çok beğendi, ağladı hatta… Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış ve heykelin anatomisi yansıma yüzünden bambaşka olmuş. Kalktım tekrar alana gittim, kontrol ettim. Fotoğraflarla heykelin alakası yok. Bu heykel form ve ışığın birlikteliğini yansıtıyor. Ama yanlış ışık konduğundan kendisi olmaktan çıkmış.” Dedi.

Heykelin ışıklandırılmamış hali ise şöyle: