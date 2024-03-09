Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk

Fatih Saboviç
Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk
İsmail Kartal yönetiminde Avrupa'da bu sezon 13 maça çıkan Fenerbahçe bir ilki başardı

Fenerbahçe, bu sezon elde ettiği istatistikle bir ilki başardı ve Türk takımları arasında Avrupa'nın zirvesine oturdu.

Sarı lacivertli ekip 2023-2024 sezonunda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde şu ana dek 13 Avrupa karşılaşması oynadı.

Fenerbahçe, bu 13 karşılaşmanın 11'inde galibiyete ulaşarak toplamda yüzde 84,6'lık bir galibiyet oranı yakaladı.

Bu istatistikle birlikte sarı lacivertliler, bir sezonda en yüksek Avrupa galibiyet oranı yakalayan Türk takımı olmayı başardı.

Fenerbahçe bu sezon geriye kalan süreçte Ludogorets ve Nordsjaelland'a kaybetti.

Kanarya, Zimbru (2 kez), Maribor (2 kez), Twente (2 kez), Nordsjaelland (1 kez), Spartak Trnava (2 kez), Ludogorets (1 kez) ve Union Saint-Gilloise'i (1 kez) saf dışı bırakmayı başardı.

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