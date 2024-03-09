Fatih Terim saldıracak

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim saldıracak
Atina’da hayat durdu. Yunan basını pazar günü oynanacak Olimpiakos Panathinaikos maçı öncesi Fatih Terim’i manşete taşıdı.

Yunanistan Süper Ligi Play-off turu ilk maçında Panathinaikos ezeli rakibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü TSİ 21.30’da Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi Fatih Terim’in planları basına sızdı.

Fatih Terim’in agresif bir futbol oynatacağına dikkat çeken Yunan basını "Fatih Terim Olimpiakos'a' saldıracak" yorumunda bulundu.

Bu doğrultuda oyuncularına gerekli uyarılarda bulunan Fatih Terim’in hücum hattındaki en önemli silahlarının Bakasetas ve Cerin olacak.

Defans hattında rotasyona gideceği ifade edilen teknik adamın Arao ve Ugo’ya şans vermesi bekleniyor.

Normal sezonun sona erdiği Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos 57 puanla 3. Panathinaikos ise 56 puanla 4. sırada yer aldı.

"FATİH TERİM GERİLİM YARATIYOR"

Yunanistan’ın tanınan spor yazarı Giorgos Kolokotronis Fatih Terim’e sert eleştirilerde bulunmuştu.
Ünlü gazeteci Terim'in takıma gerginlik verdiğini söyleyerek Panathinaikos'taki teknik direktör değişimine de atıfta bulunmuştu.

Kolokotronis, “Teknik direktörün Jovanovic'ten Terim'e değişmesiyle Panathinaikos istikrarlı yönünü kaybetti. O, en iyisine de, en kötüsüne de muktedirdir… Türk teknik adam müdahaleci, risk alıyor, takımına gerilim yaşatıyor ama Panathinaikos güven vermiyor” diyerek Terim’i eleştirmişti.

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