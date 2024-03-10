Eda Erdem heykeli hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Selahattin Ekrekli
Eda Erdem heykeli hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe Pendikspor maçı öncesi Sarı Lacivertli taraftarlar Eda Erdem’in heykeline büyük ilgi gösterdi.

Heykelin açıldığı gün sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar nedeniyle tartışma konusu olan Eda Erdem heykeli hakkında taraftarlar son noktayı koydu.

İşte bir taraftarın Eda Erdem’in heykeli ile ilgili düşünceleri:

Işık yüzünden kötü gözükmüş.

Açı yanıltıyor.

Şimdi ilk kez canlı gördüm.

Bu Fenerbahçe’nin kadınlara verdiği değeri gösteriyor.

Hep erkek heykelleri var.

Eda Erdem’e baktığınızda Fenerbahçe’nin efsanelerinden bir tanesi.

Biz de onu çok seviyoruz.

Onunla gurur duyuyoruz.

Başka hangi kulübün böyle bir heykeli var.

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