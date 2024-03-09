İsmail Yüksek 4 yılda amatörden Avrupa'nın zirvesine nasıl yükseldi. Fatih Saboviç açıkladı

Daha bundan birkaç sezon önce Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek, şimdilerde Avrupa'nın zirvesine adını altın harflerle yazdırmaya başlıyor. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda tarih yazmasının anahtarı olan İsmail, bir ilki başardı.

KİMSENİN BAŞARAMADIĞINI BAŞARDI...

Saint-Gilloise karşısında sahipsiz topları kimseye bırakmayan İsmail Yüksek; ikili mücadelelerde de rakiplerine büyük üstünlük kurdu. OPTA verilerine göre, 25 yaşındaki oyuncu, Union Saint-Gilloise maçında 5 top kaptı ve ayrıca 14 ikili mücadeleden de zaferle çıktı. Karşılaşmada 10 sahipsiz top da kazanan İsmail Yüksek, Konferans Ligi'nde bir ilke imza attı. Tüm bu istatistikleriyle bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk isim oldu.

2020 YAZINDA GELMİŞTİ...

İsmail Yüksek, 2020 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Genç oyuncu, 2020-21 sezonunun ilk yarısını Balıkesirspor'da kiralık olarak geçirdi. Devre arasında Fenerbahçe'ye dönüş yapsa da ikinci devre Adana Demirspor'a kiralandı. 2021-22 sezonunu Bursaspor'da geçirdi. Gölcükspor kariyeri 50 maç süren İsmail Yüksek, söz konusu periyotta 9 golünün yanına 3 de asist ekledi.

BURSA'DAN DOĞAN BİR YILDIZ...

26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Yüksek, altyapı kariyerinde Bursaspor, Bursa Merinosspor, Yeşil Bursa, Yıldırım Belediyesi Jimnastikspor ve Bursa Yıldırımspor'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine Bursa Yıldırımspor'da start veren İsmail Yüksek, 2018-20 yılları arasında Gölcükspor'da forma giydi. Yani 4 yıl önce amatör bir oyuncu olan İsmail, şimdi Avrupa'nın zirvesine tırmanmaya başladı.

İSMAİL KARTAL VE EKİBİ İLE HEP YAN YANA...

25 yaşındaki ön libero kariyer basamaklarını adım adım ve sabırla tırmandı. Bu sezon Fenerbahçe formasını 40 maçta 3028 dakika terleten İsmail, 1 gol ve 5 asiste imza attı. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi ile sürekli kendisini geliştirmek için irtibatta olan İsmail Yüksek; kendisinin ve dünya yıldızlarının video analizleriyle gelişimini sürdürüyor.

BU İLK DEĞİL, O BUNU HEP YAPIYOR!

Eylül 2013'te oynanan ve Türkiye'nin 1-0 kazandığı Hırvatistan karşılaşmasında da harikalar yaratan İsmail Yüksek, aslında Saint-Gilloise karşılaşmasındakine benzer başarıları hep yapıyor! Hırvatistan mücadelesinde Opta verilerine göre; 8 top kapan İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olmuştu. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca, Euro 2024 elemelerinde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu olmayı başarmıştı.

12 KİLOMETREDEN FAZLA MESAFE KAT ETTİ

Sarı lacivertli ekibin yıldızı, Saint-Gilloise maçının ardından sahada yere yığılıp sedyeyle soyunma odasına gitti ancak sadece kas krampı yaşadığı belirtildi. İsmail'in, Belçika'daki mücadelede 12 kilometreden fazla mesafe kat etmiş olması da dikkat çekti.