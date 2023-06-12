Eda Taşpınar için savcılık son kararını verdi. Camideki pozu yüzünden hakkında soruşturma açılmıştı

Camide fotoğraf çektirdiği için hakkında yüzlerce şikâyet başvurusu yapılan moda tasarımcısı Eda Taşpınar hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Eda Taşpınar için savcılık son kararını verdi. Camideki pozu yüzünden hakkında soruşturma açılmıştı

Editör: Osmancan EROK

Eda Taşpınar, İstanbul Sultanahmet’teki bir otelin yerleşkesinin içinde bulunan tarihi bir camii içerisinde fotoğraf çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaşmış, ancak gelen tepkiler üzerine söz konusu fotoğraf karesini silmişti.

30120230632466201456-1.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen tepkiler üzerine Eda Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Taşpınar hakkında yapılan şikayetler tek dosyada birleştirildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Taşpınar, "İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim"dedi.

56f8e98618c7733cb43a5c20.webp

Başsavcılık, Taşpınar hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık kararında “Kanun ve gerekçesiyle, şüphelinin savunması ile somut olay birlikte değerlendirildiğinde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadı” denildi. Taşpınar hakkında takipsizlik kararı verildi

İlgili Haberler
Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın şişesi davalık oldu
Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama geldi
Eda Taşpınar'ın cami pozu ortalığı karıştırdı
Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü Spor
Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü
Van’da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Van’da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir?
12 PKK'lı terörist öldürüldü Güncel
12 PKK'lı terörist öldürüldü
Jesus'un Fenerbahçe karnesi. Tarhihin en kötü derbi performansı Spor
Jesus'un Fenerbahçe karnesi. Tarhihin en kötü derbi performansı
Psikolojimizde görünenin ötesinde neler var. Farkındalık yaratacak 8 gerçek Güncel
Psikolojimizde görünenin ötesinde neler var. Farkındalık yaratacak 8 gerçek
CHP MYK değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor Siyaset
CHP MYK değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor