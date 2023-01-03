3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Eda Taşpınar'ın cami pozu ortalığı karıştırdı

Eda Taşpınar'ın cami pozu ortalığı karıştırdı

Sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar'ın son paylaşımı olay oldu. Camide fotoğraf çektirip, "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınlayan Taşpınar gelen tepkilerin ardından tartışma yaratan paylaşımını hemen sildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 06:19
Takip Et

Tasarımcı Eda Taşpınarcamide verdiği pozla ortalığı karıştırdı

Eda Taşpınar'ın cami pozu ortalığı karıştırdı
+
Aa
-

Zamanının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronzluğuyla her daim adından söz ettiren moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eda Taşpınar son olarak yaptığı yeni yıl paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Ancak bu kez  paylaşımı tepki çeken Eda Taşpınar söz konusu fotoğrafı hemen kaldırdı.

İstanbul'da bulunan tarihi bir otelin içindeki Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada tepki çekti.

'MUTLU YILLAR SEVGİLİLERİM' NOTUYLA PAYLAŞTI

Cami içinde  poz veren Eda Taşpınar, bu kareyi sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla da paylaşmayı ihmal etmedi.

Taşpınar'ın sosyal medyadaki paylaşımına kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Taşpınar Camide çekilen  fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
3
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
4
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
5
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Yandaş gazete memur ve emeklilere Erdoğan'ın yapacağı zammı açıkladı
6
﻿Yandaş gazete memur ve emeklilere Erdoğan'ın yapacağı zammı açıkladı
﻿Yandaş gazete memur ve emeklilere Erdoğan'ın yapacağı zammı açıkladı
﻿Ronaldo'nun sırrı ortaya çıktı
7
﻿Ronaldo'nun sırrı ortaya çıktı
﻿Ronaldo'nun sırrı ortaya çıktı
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Munzur Üniversitesi 19 akademik personel alacak
﻿Munzur Üniversitesi 19 akademik personel alacak
﻿Munzur Üniversitesi 19 akademik personel alacak
﻿Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Mardin Artuklu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Mardin Artuklu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Mardin Artuklu Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.