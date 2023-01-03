Eda Taşpınar'ın cami pozu ortalığı karıştırdı

Zamanının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronzluğuyla her daim adından söz ettiren moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eda Taşpınar son olarak yaptığı yeni yıl paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Ancak bu kez paylaşımı tepki çeken Eda Taşpınar söz konusu fotoğrafı hemen kaldırdı.

İstanbul'da bulunan tarihi bir otelin içindeki Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada tepki çekti.

'MUTLU YILLAR SEVGİLİLERİM' NOTUYLA PAYLAŞTI

Cami içinde poz veren Eda Taşpınar, bu kareyi sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla da paylaşmayı ihmal etmedi.

Taşpınar'ın sosyal medyadaki paylaşımına kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Taşpınar Camide çekilen fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.