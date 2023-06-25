Edin Dzeko Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi?

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Inter’den dünyaca ünlü golcü yıldız Edin Dzeko’yu renklerine bağladı.

Sarı-lacivertlilerin bu transferi yaparak büyük bir iş başardığını düşünüyorum.

Dzeko’yu ikna ettiler ve oyuncu Arabistan'dan aldığı yüksek meblağları reddedip Fener’e geldi.

Taraftarlar Ali Koç ile arasını bir nebze de olsa düzeltti.

Bu transfer basında geniş yankı buldu.

Tek handikapı yaşı olabilir.

Bana kalırsa, 37 yaşında olmasına rağmen, önümüzdeki sezon ligimizde büyük işler yapacaktır.

Dzeko'nun ceza sahası içinde pozisyon alması ve bitiriciliği ile klas bir forvet.

Attığı goller de bunu gösteriyor. Boyunun uzun olması da hava toplarında oyuncuyu avantajlı hale getiriyor.

Diğer oyuncuların Dzeko’yu iyi beslemesi lazım tabii ki.

Ona atılacak paslar doğru olursa Dzeko gol kralı bile olabilir.

Enner Valencia’nın geçen sezon attığı gol sayısına ulaşabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Bunun dışında, gelin oyuncuyu biraz daha yakından tanıyalım….

17 Mart 1986 yılında Bosna Hersek’te doğan Edin Dzeko, 1.93 boyundadır.

Milli Takım’da 129 maçta 129 gol atarken 64 asist yaptı. Gerçekten güzel bir istatistik.

KUPA CANAVARI

Dzeko 37 yaşına sayısız kupalar sığdırdı. Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi dev takımlarda oynayan Dzeko, 2 İngiltere Premier Lig, 1 Bundesliga, 1 İngiltere Kupası, 2 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası başarılarına ulaştı.

Ayrıca 3 kere de gol kralı oldu.

Süper Lig’de de neden olmasın?

Bosna Hersek’te 4 kez yılın futbolcusu seçildi.

Bu kadar başarılarla dolu Dzeko’nun Fenerbahçe’de nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Bunun cevabını lig başlayınca alacağız…