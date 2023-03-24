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'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası

Göç İdaresi Başkanlığı'nca başlatılan "Oyuncak Kardeşliği" seferberliği çerçevesinde Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından toplanan oyuncaklar, Hatay'daki depremzede çocuklara ulaştırıldı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 18:07
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Edirneden Hataya Oyuncak Kardeşliği kampanyası

'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası
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(İHA) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen yıkıcı depremlerin ardından yaraların sarılması için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'nün afetzede çocuklara gönderilmek üzere başlattığı "Edirne'den Hatay'a Oyuncak Kardeşliği" kampanyası amacına ulaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerden etkilenen çocuklara moral olması amacıyla başlatılan oyuncak kampanyaları devam ediyor.

Afetzede çocukların yüzünü güldürmek amacıyla Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'nün düzenlediği "Edirne'den Hatay'a Oyuncak Kardeşliği" kampanyası da yaraların sarılmasına katkı sağladı.

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