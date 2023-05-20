Edremit'te 19 Mayıs coşkusu yaşandı: Önce fener alayı sonra Emre Aydın konseri

Kutlamalar kapsamında düzenlenen resmi törenlerin ardından gençlik yürüyüşü yapıldı. Gençler, bando eşliğinde Şehit Hamdibey Meydanı’na yürüdü. Kutlama programı, Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlenen sergi, koro dinletisi ve dans gösterisi ile devam etti. 19 Mayıs Oratoryosu ve Gençlik Korosu müzik dinletisine, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı katıldı.

FENER ALAYINDA BİNLER YÜRÜDÜ

Program akşam saatlerinde Tuzcumurat Mahallesi Gümrük Meydanı’ndan Şehit Hamdibey Meydanı’na doğru yapılan fener alayıyla sürdü. Coşkulu kalabalık, fenerler, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Meydandaki kalabalığı selamlayan Başkan Selman Hasan Arslan, “Kuva-yi Milliye’nin evlatları, Mustafa Kemal’in askerleri, Atatürk şöyle der; ‘Bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.’ Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız. Ama çok fazlamız var; yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. Bu bilinç ve sorumlulukla; kanlarıyla, canlarıyla Çanakkale’yi geçilmez kılan, İzmir’in dağlarında çiçekler açtıran yüce Türk gençliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Ardından sahneye çıkan Edremitsporlu gençler, kazandıkları kupayı sahneye getirerek, Başkan Selman Hasan Arslan ile birlikte Edremitlilere armağan etti.





EDREMİTLİLER, EMRE AYDIN KONSERİYLE COŞTU

Türkçe rock müziğin ünlü isimlerinden Emre Aydın, Şehit Hamdibey Meydanı’na kurulan sahnede Edremitliler ile buluştu. Ünlü müzisyen, meydanı dolduran gençlere unutulmaz saatler yaşattı. Şarkılarını ezbere bilen gençler gece boyu sanatçıya eşlik etti.



