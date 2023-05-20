19 Mayıs törenine katılan bir vatandaş: Uyanın Mustafa Kemal Atatürk Paşa’nın izindeyiz

Editör: İsa Karaarslan

Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun her bir köşesinde coşkuyla kutlandı.

Samsun’da da etkinlikler ve törenler düzenlendi.

Sosyal medyada yayılan bir video viral oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen subayların geçişi sırasında bir vatandaşın bağırması dikkat çekti.

Videoda adamın "Uyanın, Atatürkçüler uyanın! Mustafa Kemal Atatürk Paşam izindeyiz..." diye bağırdığı duyuluyor.

Vatandaş adeta bayramın coşkusuna eşlik etti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler binlerce kez izlendi.