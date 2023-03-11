Karl Lagerfeld'in hayatı dizi oluyor. Moda dünyasının ikonuydu

Dünyaca ünlü Alman moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'in hayatının dizisi çekilecek. 2019 yılında hayatını kaybeden moda dünyasının unutulmaz isminin hayatını konu alacak dizinin yapımcılığını Disney üstlenecek.

Dizi, Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörü olarak tanınan Lagerfeld'in bir tasarımcı olarak yükselişini konu alacak.

6 bölümden oluşacak dizi, 1970'lerde Paris moda dünyasında yaşananları ve tasarımcının 1972 yılında moda devi Yves Saint Laurent'daki yükselişini anlatacak.

Dizide, Lagerfeld'i canlandıracak isim ise “All Quiet on the Western Front" ve “Captain America: Civil War” filmleriyle tanınan Daniel Brühl olacak.

Variety'nin haberine göre dizi çekimlerinin şu sıralar Fransa, Monako ve İtalya'da yapıldığı biliniyor.