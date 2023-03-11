İşte dünyanın en zengin kedisi. Ölen sahibi 200 milyon Sterlinlik mirasını sadece ona bıraktı

Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld'in geçen yıl Paris'te 85 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası gözler Birman cinsi kedisi Chopette'a çevrildi

Sağlığında kedisine aşık olduğunu günde 50 foroğrafını çektiğini hatta onunla evlenmek istediğini pek çok kez belirten Chanel’in tasarımcısı Lagerfeld’in 200 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını Choupette bıraktığı anlaşıldı.

Daily Mail, akıbeti merak konusu olan dünyanın en zengin kedisi Choupette'in izini buldu

Pek çok ünlü kişiyle fotoğrafları olan, moda kampanyalarının yüzü yapılan Choupette’in iki bakıcı ve bir korumayla Fransa’nın başkenti Paris’te yaşadığı ortaya çıktı.

Her yere kendine ait iPad’i ve Louis Vuitton ile Goyard’ın özel tasarım kıyafetleriyle seyahat eden kedinin yeni hayatı Karl Lagerfeld'in hayal ettiği gibi devam ediyor.