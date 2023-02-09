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Türkiye genelinde okulların açılış tarihi ertelendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından eğitime de ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihinin ertelendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 17:24
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Eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi

Türkiye genelinde okulların açılış tarihi ertelendi
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından eğitime 13 Şubat'a kadar ara verilmişti. Okulların açılma tarihi bir kez daha ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitime verilen aranın tüm Türkiye’de uzatıldığını duyurdu. Alınan karara göre okullar 20 Şubat 2023 tarihine kadar kapalı kalacak.

Kararı açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" dedi.

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Murat Volkan
9.02.2023 17:40
Zaten her yer kar kış, bir yandan deprem çok geniş bir sahayı etkiledi, birçok öğrenci öğretmen göçük altında şehit oldu. Devletimiz en doğrusunu bilir. Gerekirse yazın bir hafta telafisi yapılabilir  
 
YÖK
9.02.2023 17:31
Üniversiteler niçin hepsi tatil edilmiyor hangi psikoloji ile eğitim yapılacak bu korku ve moral ile çocuklar iailelerinden ayrılmak istemiyorlar çoğu güvensiz binalarda kalıyorlar  
 
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