Türkiye genelinde okulların açılış tarihi ertelendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından eğitime 13 Şubat'a kadar ara verilmişti. Okulların açılma tarihi bir kez daha ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitime verilen aranın tüm Türkiye’de uzatıldığını duyurdu. Alınan karara göre okullar 20 Şubat 2023 tarihine kadar kapalı kalacak.

Kararı açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" dedi.