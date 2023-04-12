Eğrelti otu cilt yaralarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan eğrelti otunun faydaları dikkat çekti.

Eğrelti otunun cilt yaralarına iyi gelen eğrelti otunun cilt sağlığına da iyi geldiği bilinmektedir.

CİLT HASTALIKLARI NELERDİR?

Deri, vücudun dış yüzeyini tamamen kaplayan vücudun en büyük organdır. Dış ortamla sürekli olarak temas halinde bulunan deri; alerjenler, fiziksel etkenler, iklim koşulları, mikrobiyal ajanlar ve daha birçok çevresel faktör ile etkileşim içerisindedir. Bu durum deriyi birçok hastalığa yatkın hale getirir. Cilt hastalıkları, ülkemizde ve dünyada en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alır.

İşte cilt hastalıkları…

-Akne

-Egzama

-Kurdeşen (ürtiker)

-Uçuk ve zona

-Sedef hastalığı

-Mantar enfeksiyonları

-Cilt kanseri

EĞRELTİ OTU ZARARLI MI?

Zehirlidir. Tavsiye edilen miktarı aşmamak gerekir. Hekimlikte erkek eğreltiotu kullanılır. Gebeler ve kansızlar kullanamaz.

EĞRELTİ OTU NEDİR?

Eğrelti otugillerden; kumlu yerlerde yeti en bir cins bitkidir. Çok çeşidi vardır. Boyu 120 cm. kadardır. Kökü kalındır. Dışı siyahi, içi beyazdır.

EĞRELTİ OTU NASIL KULLANILIR?

Eğrelti otunun farklı kullanım şekillerinin olduğunu söylemek mümkündür. Çiğ şekilde salatalarda kullanılabildiği gibi haşlanarak değişik yemeklerin arasına konulabiliyor. Eğrelti otu yaprakları kurutulup çay formuna getirilip kullanılabiliyor.

Eğrelti otu kullanımında dikkatli olunması gerekir. Bitkinin zehirli kısmı tüketilmemelidir. Çay formunda hazırlamak için kurutulmuş eğrelti yaprakları, sıcak suya konularak 5 dakika bekletilir ve içilir.