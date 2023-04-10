Moral bozukluğuna hangi bitkiler iyi gelir

SAFRAN

Araştırmalar, safranın ruh hali üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Bir araştırma sonucuna göre, 30 mg safran kapsülü, depresyon üzerinde Prozac kadar etkili. Bu pahalı baharat, yemeklere katılarak da vücuda alınabilir.

SARI KANTARON BİTKİSİ

Yapılan uluslararası çalışmalar sonucu depresyon tedavisinde kullanılan bu bitki, pek çok antidepresan ilaç gibi etki gösteriyor. Bitki, dopamin ve serotonin gibi kimyasal habercileri içine çeken beyindeki sinir hücrelerini engelliyor. Ancak bu bitkinin ciddi yan etkileri olduğu, diğer ilaçlarla birlikte alındığında (örneğin doğum kontrol hapı ve antidepresanlarla birlikte) zararlı olabileceği biliniyor. Dolayısıyla tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

YARARLI KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratların, beynin, ruh halini düzenleyen sinir taşıyıcısı olan serotonini üretmesine yardım ettiği bilinir. Yapılan çalışmalarda da yüksek karbonhidratlı içecek tüketenlerin duygudurumunun, konsantrasyonunun ve enerji seviyesinin arttığı gözlemlendi. Dolayısıyla uzmanlar, karbonhidrat tüketme ihtiyacı hissettiğiniz öğleden sonra 3 ile 5 saatleri arasında, 120 kalori civarında, 25-30 gram kadar karbonhidratlı yiyecek tüketmeye çalışmanız gerektiğini belirtiyor. Tabii bu miktarlar şeker hastaları için geçerli değil. Kolay sindirilebilen basit karbonhidratlar ruh halini geliştiriyor, kompleks karbonhidratlar ise sindirimi zor, zaman geçirici mutluluk hapları özelliği taşıyor. Uzmanlar, tam tahıllı kraker üzerine bal ya da kuru üzümlü yulaf ezmesi gibi karbonhidratları öneriyor. Aklınızda bulunsun; karbonhidratlar, yendikten 20 dakika kadar sonra ruh halini iyileştirme etkisi gösteriyor.

YEŞİL SEBZELER

Ispanak, Brüksel lahanası gibi yeşil sebzeler, depresyon belirtilerinin azalmasına yardım eden folik asit ve B vitamini içerir. Folik asit, nörepinefrin, serotonin ve dopamin gibi beyinde duygudurum kimyasal sentezi için gereklidir. Harvard Tıp Okulu araştırmacıları, depresif hastaların folik asit düzeylerinin artırılmasının ruh halini geliştirmede yardımcı olduğunu ortaya koydu.

MEYVELER

Portakal, papaya (ağaç kavunu) gibi B6 vitamini ve folik asit açısından zengin meyveleri tercih etmek gerekiyor. Çünkü araştırmalar bu iki bileşenin depresyon üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.