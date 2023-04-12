﻿Eğrelti otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan eğrelti otunun faydaları dikkat çekti.

EĞRELTİ OTU NEDİR?

Eğrelti otugillerden; kumlu yerlerde yeti en bir cins bitkidir. Çok çeşidi vardır. Boyu 120 cm. kadardır. Kökü kalındır. Dışı siyahi, içi beyazdır.

EĞRELTİ OTUNUN FAYDALARI

- Bağırsak solucanları ve tenyaları düşürür.

-Memeli basur ve variste de faydalıdır.

-Vücutta mantar hastalığının geçmesine fayda sağlamaktadır.

-A vitamini açısından zengin olan eğrelti otunun göz sağlığına da iyi geldiği bilinmektedir.

-Eğrelti otu tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirirken vücudu zararlı maddelere karşı korumaktadır.

-Kötü kolesterolü düşüren eğrelti otu kalp ve damar sağlığını da korumaktadır.

-Kilo vermek isteyenlere destekte bulunmaktadır.

-Cilt yaralarına iyi gelen eğrelti otunun cilt sağlığına da iyi geldiği bilinmektedir.

EĞRELTİ OTU ZARARLI MI?

Zehirlidir. Tavsiye edilen miktarı aşmamak gerekir. Hekimlikte erkek eğreltiotu kullanılır. Gebeler ve kansızlar kullanamaz.

EĞRELTİ OTU NASIL KULLANILIR?

Eğrelti otunun farklı kullanım şekillerinin olduğunu söylemek mümkündür. Çiğ şekilde salatalarda kullanılabildiği gibi haşlanarak değişik yemeklerin arasına konulabiliyor. Eğrelti otu yaprakları kurutulup çay formuna getirilip kullanılabiliyor.

Eğrelti otu kullanımında dikkatli olunması gerekir. Bitkinin zehirli kısmı tüketilmemelidir. Çay formunda hazırlamak için kurutulmuş eğrelti yaprakları, sıcak suya konularak 5 dakika bekletilir ve içilir.