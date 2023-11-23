Egzamaya iyi geliyor. İşte dikkat çeken ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Kan otunun bunlardan başka olarak vücutta çıkan bazı yaralar, egzama rahatsızlığı ve birtakım deri rahatsızlıkları için de faydalı olduğu bilinmektedir.

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ciltte kuruluk

-Kaşıntı

-Kabarcık oluşumu

-Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

-Kızarıklık

-İltihap

-Saç derisinde kepeklenme

-Deride çatlama

KAN OTU NASIL KULLANILIR?

Kan otu, yüksek dozda tüketildiğinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir, fakat doz aşımı hayati tehlike yaratabilir. Bu yüzden, diğer bitkiler gibi, kan otu da mutlaka bir uzmanın kontrolünde kullanılmalıdır.

Bu konuda, bitkisel tedavi konusunda uzmanlaşmış kişilerden yardım istenebilir. Kan otu, hamileler, çocuklar ve emziren anneler için uygun bir bitki değildir.