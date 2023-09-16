Eskiden araba alınan fiyata şimdi ehliyet alınacak. 2024 ehliyet fiyatlarına kallavi zam geliyor

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 2024 yılı için fiyatların tüm harcamalar dahil 20 bin TL'yi bulabileceğini açıkladı.

Eskiden araba alınan fiyata şimdi ehliyet alınacak. 2024 ehliyet fiyatlarına kallavi zam geliyor

İğneden ipliğe her şeye zam gelmeye devam ediyor. Yeni gelecek zamların arasında ehliyet de eklendi. Halktv'de yer alan habere göre, İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, ehliyet kurslarına yeni yılda dev zam geleceğini duyurdu.

Abacı, 2024 yılı ehliyet fiyatları tüm harcamalar dahil 20 bin TL'yi bulacağını belirtti.

Yeni zamlara ilişkin Abacı, “Kursiyerler sınav güzergahında 14 direksiyon dersi almak zorunda. Ayrıca her bir dersin 50 dakika olması gerekiyor. Kursiyerlerin kullandıkları araçlar yoruluyor ve normalden 3 kata yakın yakıyor. Yedek parça maliyetlerimiz arttı. Araçlarımızda 1 yılda en az 3 defa debriyaj seti değişiyor. Bu sadece basit bir örnek. Diğerlerini saydığımızda karşımızda ciddi bir maliyet duruyor. Buna kızamayız eğitim süreci içerisinde bu çok normal. Ama maliyet inanılmaz artış oluyor” diye konuştu.

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2023 EHLİYET FİYATLARI

2023 yılında; A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise yapılan zam ile birlikte 2 bin 489,90 TL olmuştu.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar şu şekilde:

A sınıfı sürücü belgeleri (A1 ve A2 dahil): 825,70 TL

B sınıfı sürücü belgeleri: 2.489,90 TL

F ve H sınıfı sürücü belgeleri: 825,70 TL

Uluslararası sürücü belgelerinden: 1.658,80 TL

Diğer sürücü belgelerinden: 4.154,70 TL

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