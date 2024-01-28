Ehliyeti olanlar için yeni karar. Bunu yapmazsanız cezası 4 bin TL

Yeniden düzenlenen bir duyuru göre İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi 31 Aralık 2024'e kadar uzattığını açıkladı.

Sürücülerin bu tarihi göz önünde bulundurarak ehliyetlerini yenilemeleri gerektiği duyuruldu.

2023 yılının yaz aylarında paylaşılan duyuruda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye ve dünyada etkili olan salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını ifade edilmişti.

YENİLENMEYEN EHLİYET CEZASI NE KADAR?

Yetkililer, yenilenmeyen ehliyet sahiplerine verilecek cezayı açıkladı.

Ehliyetini 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeyenler, bu tarihten sonra eski ehliyetleri ile trafiğe çıkmaları halinde 4 bin 64 TL ceza ödeyecek.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınacak. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler, yenileme işlemlerini gerçekleştirecek.

ESKİ EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLECEK?

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınacak. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler, yenileme işlemlerini kolayca yapabilecek.

Eski ehliyetler 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılacak. Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirecek kişiler, bu işlemler için toplamda 15 TL ödeme yapacaklar.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme işlemi yapacak olan vatandaşların bu belgeleri hazırlamaları gerekiyor.

1- Kimlik belgesi

2- Sürücü sağlık raporu

3- Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı

4- 1 adet biyometrik fotoğraf

5- Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

6- Adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca e- Devlet üzerinden temin edilebilir)

CEZASI NEDİR?

31 Aralık 2024'e kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alabileceği aktarıldı.

Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken, söz konusu cezanın 2025 yılı itibarıyla uygulanacağı dikkate alındığında cezanın katlanarak artması bekleniyor.