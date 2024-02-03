Eski ehliyetler için son tarih belli oldu. Daha uzatması yok büyük cezası var

İçişleri Bakanlığı X hesabından yaptığı açıklamada, eski ehliyetlerin yeni tip ehliyetlere değiştirilmesi için yapılması gereken işlemleri şöyle sıraladı:

Sağlık raporu almak,

Harç ödemek,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden randevu almak.

Yapılan işlemlerin ardından yeni tip ehliyet, kargo ile belirtilen adrese gönderiliyor.

Yeni tip ehliyetlerin geçerlilik süresi ise 10 yıl. Ancak bazı ehliyet sınıflarında bu süre 5 yıl olarak uygulanıyor.

ESKİ EHLİYETLER NEDEN DEĞİŞTİRİLİYOR?

Eski ehliyetler, yeni tip ehliyetlerle uyumlu olmadığı için değiştiriliyor. Yeni tip ehliyetler, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak tasarlandı. Ayrıca yeni tip ehliyetler, eski tip ehliyetlere göre daha güvenli ve dayanıklı. Yeni tip ehliyetler, sahteciliği önlemek için çeşitli güvenlik özellikleri içeriyor. Bu nedenle, eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyetlere değiştirilmesi gerekiyor.

Eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.

YENİ TİP EHLİYETLERİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yeni tip ehliyetler, eski tip ehliyetlere göre daha güvenli ve dayanıklıdır. Yeni tip ehliyetler, sahteciliği önlemek için çeşitli güvenlik özellikleri içerir.

Bu özellikler şunlardır:

• Yeni tip ehliyetler, polikarbonat malzemeden lazer baskı ile üretilir. Bu malzeme, kartın kırılmasını veya yıpranmasını engeller.

• Yeni tip ehliyetler, özel renk ve mikro harfler içeren karmaşık bir tasarıma sahiptir. Bu tasarım, kartın tarama, baskı ya da kopyalama yoluyla taklit edilmesini zorlaştırır.

• Yeni tip ehliyetler, kartın içerisinde ultraviyole ışığa tutulduğunda görülen yazı ve şekiller bulundurur. Bu yazı ve şekiller, kartın orijinalliğini kanıtlar.

• Yeni tip ehliyetler, fotoğraf üzerinde kopyalama risklerine karşı özel bir hologram bulundurur. Fotoğrafın arka kısmında ayrı bir güvenlik tasarımı yer alır. Fotoğraf, karta lazer baskı ile işlenir.

HANGİ ÜLKELERDE YENİ TİP EHLİYET KULLANILIYOR?

Yeni tip ehliyet, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak tasarlandığı için, AB ülkelerinde ve AB ile anlaşması olan ülkelerde geçerli. Bu ülkelerin sayısı toplam 84. Bu ülkelerde yeni tip ehliyetle araç kullanabilirsiniz.

Ancak, bu ülkelerde 6 aydan fazla kalmayı planlıyorsanız, o ülkenin ehliyet sınavına girmeniz gerekebilir. Bu nedenle, yurt dışında araç kullanmadan önce, o ülkenin kurallarını ve şartlarını öğrenmeniz gerekiyor.