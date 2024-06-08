Ehliyetsiz sürücü yaşlı adama çarptı: Metrelerce savruldular

78 yaşındaki Topçu'ya çarpan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Cihan A., kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, Topçu'nun durumu ciddiyetini koruyor. Olay, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, yaya geçidinden geçmekte olan Topçu'ya, Cihan A. idaresindeki 34 EJT 477 plakalı motosikletin çarpmasıyla gerçekleşti.

Çarpışmanın şiddetiyle Topçu yere düşerken, Cihan A. ve arkadaşı kazayı ufak abrasions ile atlattı. Yetkililer, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin Topçu'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk ettiğini bildirdi. Polis, kazaya karışan motosiklet sürücüsünü gözaltına alarak ifadesini aldı.