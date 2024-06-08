Ehliyetsiz sürücü yaşlı adama çarptı: Metrelerce savruldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ehliyetsiz sürücü yaşlı adama çarptı: Metrelerce savruldular

Edirne, Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidini kullanan İsmail Topçu isimli yaşlı bir vatandaş, ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

78 yaşındaki Topçu'ya çarpan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Cihan A., kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, Topçu'nun durumu ciddiyetini koruyor. Olay, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, yaya geçidinden geçmekte olan Topçu'ya, Cihan A. idaresindeki 34 EJT 477 plakalı motosikletin çarpmasıyla gerçekleşti.

Çarpışmanın şiddetiyle Topçu yere düşerken, Cihan A. ve arkadaşı kazayı ufak abrasions ile atlattı. Yetkililer, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin Topçu'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk ettiğini bildirdi. Polis, kazaya karışan motosiklet sürücüsünü gözaltına alarak ifadesini aldı.

İlgili Haberler
Fatih’te metruk bina kısmen çöktü
Fatih’te metruk bina kısmen çöktü
Kırıkkale'de sağanak sonrası dereler taştı
Kırıkkale'de sağanak sonrası dereler taştı
Tefecilik yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı
Tefecilik yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı
4 hektarlık makilik alan yandı
4 hektarlık makilik alan yandı
Yanan otomobilden geriye iskeleti kaldı
Yanan otomobilden geriye iskeleti kaldı
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim
Erdoğan’a “tıpış tıpış gidiyorsun” dedi ama Akşener tıpış tıpış gitti
Erdoğan’a “tıpış tıpış gidiyorsun” dedi ama Akşener tıpış tıpış gitti
Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı’yla görüşme!
Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı’yla görüşme!
Borsaya vergi gelmeli mi?
Borsaya vergi gelmeli mi?
Son Haberler
Fatih’te metruk bina kısmen çöktü Yerel Haberler
Fatih’te metruk bina kısmen çöktü
Kimler Meral Akşener İYİ Parti’den ihraç edilsin dedi? WhatsApp konuşması ortaya çıktı Gündem
Kimler Meral Akşener İYİ Parti’den ihraç edilsin dedi? WhatsApp konuşması ortaya çıktı
Kırıkkale'de sağanak sonrası dereler taştı Yerel Haberler
Kırıkkale'de sağanak sonrası dereler taştı
Deniz Akkaya, Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı: Kızıyla görüştürüldüğünü iddia etti Magazin
Deniz Akkaya, Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı: Kızıyla görüştürüldüğünü iddia etti
2 şirketin sermaye artırımına onay! Yatırımcıların yeni rotası belli oldu Ekonomi
2 şirketin sermaye artırımına onay! Yatırımcıların yeni rotası belli oldu
Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz olacak Ekonomi
Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz olacak