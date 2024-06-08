Kırıkkale'de sağanak sonrası dereler taştı

Olaya hızla müdahale eden ekipler, su baskınından etkilenen diğer hayvanları güvenli bir bölgeye naklederek, olası bir hastalık tehdidine karşı izolasyon altına aldı. İlgili kurumlar, selin etkilerini azaltmak ve zarar gören bölgelerdeki temizlik çalışmalarını yürütmek için seferber oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, hayvanların sağlık durumlarını yakından takip ederken, Kırıkkale Belediyesi ve AFAD, sel felaketinin ardından zarar tespiti ve yardım çalışmalarına devam ediyor. Bölge muhtarı İbrahim Yurdakul, yaşanan doğal afetin etkilerini ve topluluk üzerindeki etkisini dile getirirken, yetkililerin durum değerlendirmesi ve gelecek hava durumu tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile iletişim halinde olduklarını belirtti.