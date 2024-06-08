Kırıkkale'de sağanak sonrası dereler taştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de sağanak sonrası dereler taştı

Kırıkkale'de meydana gelen şiddetli yağışlar, Yukarı Mahmutlar köyünde ciddi hasara yol açtı. Bekir Karakoç'un çiftliği, aniden yükselen sel suları nedeniyle büyük zarar gördü ve bir hayvanını kaybetti.

Olaya hızla müdahale eden ekipler, su baskınından etkilenen diğer hayvanları güvenli bir bölgeye naklederek, olası bir hastalık tehdidine karşı izolasyon altına aldı. İlgili kurumlar, selin etkilerini azaltmak ve zarar gören bölgelerdeki temizlik çalışmalarını yürütmek için seferber oldu.

aw222657-07.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, hayvanların sağlık durumlarını yakından takip ederken, Kırıkkale Belediyesi ve AFAD, sel felaketinin ardından zarar tespiti ve yardım çalışmalarına devam ediyor. Bölge muhtarı İbrahim Yurdakul, yaşanan doğal afetin etkilerini ve topluluk üzerindeki etkisini dile getirirken, yetkililerin durum değerlendirmesi ve gelecek hava durumu tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile iletişim halinde olduklarını belirtti.

İlgili Haberler
Fatih’te metruk bina kısmen çöktü
Fatih’te metruk bina kısmen çöktü
Ehliyetsiz sürücü yaşlı adama çarptı: Metrelerce savruldular
Ehliyetsiz sürücü yaşlı adama çarptı: Metrelerce savruldular
Tefecilik yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı
Tefecilik yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı
4 hektarlık makilik alan yandı
4 hektarlık makilik alan yandı
Yanan otomobilden geriye iskeleti kaldı
Yanan otomobilden geriye iskeleti kaldı
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim
Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı’yla görüşme!
Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı’yla görüşme!
Borsaya vergi gelmeli mi?
Borsaya vergi gelmeli mi?
Son Haberler
Fatih’te metruk bina kısmen çöktü Yerel Haberler
Fatih’te metruk bina kısmen çöktü
Kimler Meral Akşener İYİ Parti’den ihraç edilsin dedi? WhatsApp konuşması ortaya çıktı Gündem
Kimler Meral Akşener İYİ Parti’den ihraç edilsin dedi? WhatsApp konuşması ortaya çıktı
Ehliyetsiz sürücü yaşlı adama çarptı: Metrelerce savruldular Yerel Haberler
Ehliyetsiz sürücü yaşlı adama çarptı: Metrelerce savruldular
Deniz Akkaya, Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı: Kızıyla görüştürüldüğünü iddia etti Magazin
Deniz Akkaya, Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı: Kızıyla görüştürüldüğünü iddia etti
2 şirketin sermaye artırımına onay! Yatırımcıların yeni rotası belli oldu Ekonomi
2 şirketin sermaye artırımına onay! Yatırımcıların yeni rotası belli oldu
Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz olacak Ekonomi
Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz olacak