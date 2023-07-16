Ehliyetsiz sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu

Trafik uygulaması yapan yunus ekipleri, bir motosikleti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü daha da hızlanarak bir polise çarptı. Vücudunda çok sayıda kırıkla hastaneye kaldırılan ve henüz 4 aylık hamile bir eşi olan polis memuru şehit oldu.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu

Dün akşam saatlerinde İstanbul Kağıthane'de rutin trafik uygulaması yapan yunus ekipleri hızla gelen bir motosikletliyi durdurmak istedi.

Ekipleri dur uyarısına uymayan ve ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü daha da hızlanarak yoldaki polis memurlarından birine çarptı.

Çarpmanın etkisi polis memuru ve motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

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Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Ölen polis memurunun eşinin 4 aylık hamileydi.

Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet üzerinde yapılan kontrollerde trafikten men edildiği, abartı egzoz olan sürücünün ehliyetine de el konulduğu bildirildi.

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