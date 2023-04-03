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Beşiktaş taraftarı Ejderha gören çiftçiyi Redmond'a uyarladı. Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe galibiyeti sonrasında Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:20
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Ejderha gören çiftçiyi Redmond'a uyarlayan Beşiktaş taraftarının videosu gündem oldu

Beşiktaş taraftarı Ejderha gören çiftçiyi Redmond'a uyarladı. Sosyal medya yıkıldı
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Daha önce TikTok'ta ejderha gören çiftçi olarak sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoyu Beşiktaş taraftarı bu kez kendi takımlarına uyarladılar.

Derbideki performansıyla yıldızlaşan Redmond'la erderha vidosunu paylaşan Beşiktaş taraftarı "Redmond'u tarif ediyor" notuyla görüntüyü gündeme taşıdı.

"Ejderha gibi bir şey gördüm malumatınız olsun, evet insanoğluna benzeyen" sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TARİHİ MAÇ

Beşiktaş dün gece Kadıköy'de tarihi bir geri dönüşe imza attı. 

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Siyah - Beyazlılar ikinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe bir de penaltı kazandı. 

Topun başına geçen Valencia penaltı vuruşundan yararlanamayınca Beşiktaş'ın tarihi geri dönüşü başladı. 

58. dakikada Redmond sağ kanattan ortaladı, ceza alanı içinde Cenk iyi yükseldi ve düzgün kafa vuruşuyla fileleri sarstı.

Kadıköy'de Beşiktaş skoru 1-1'e getirdi.

Bu kez 62'de Cenk Beşiktaş'ı öne geçiriken Kadıköy'de tribünler ölüm sessizliğine büründü.

Önce Redmond ardından da Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ın golleriyle skor bir anda 4-1'e geldi.

İrfan Can Kahveci'nin golü ise skoru belirledi: 4-2.

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