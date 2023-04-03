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Erzurumlu spikerin Fenerbahçe Beşiktaş derbisi anlatımı gündem oldu

Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi tarihi bir geri dönüşle mağlup ettiği maçı Sapla TV'nin Erzurumlu spikeri öyle bir anlattı ki sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:51
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Sapla Tv'nin derbi anlatımı gündem oldu

Erzurumlu spikerin Fenerbahçe Beşiktaş derbisi anlatımı gündem oldu
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Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de tarihi bir geri dönüşle mağlup eden Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Erzurumlu spikerin videosunu gündeme taşıdı.

Sapla TV'de Erzurumlu spikerin maçı yorumlaması taraftarları kahkahaya boğdu.

Beşiktaş atarftarları videoyu sosyal medyada paylaşarak gündeme taşıdı.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe taraftarının da büyük tepkisiyle karşılaştı.

Kadıköy'de tribünler "Yönetim istifa" diye inledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, golcü oyuncusu Enner Valencia ile yüzde yüzlük 2 net gol pozisyonunundan yararlanamadı.

Ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle bitti.

İkinci yarı ise Beşiktaş'ın tarihi geri dnüşüne takınklık etti tüm Kadıköy.

10 kişi kalan Siyah Beyazlılar adeta tarih yazdı.

Fenerbahçe Valencia ile penaltı atışından ayrarlanamazken Beşiktaş peş peşe bulduğu gollerle skoru 4-1'e getirdi.

Fenerbahçe son dakikada İrfan Can'la maçın skorunu belirledi 4-2.

 

 

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