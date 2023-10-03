Ekonomist Meriç Köyatası kötü haberi verdi. TÜİK enflasyonu açıkladıktan sonra duyurdu

Ekonomist Meriç Köyatası, enflasyon rakamlarıyla ilgili Yeniçağ'a değerlendirmelerde bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekonomist Meriç Köyatası kötü haberi verdi. TÜİK enflasyonu açıkladıktan sonra duyurdu

YENİÇAĞ ÖZEL

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın enflasyon rakamlarına göre ise, enflasyon aylık bazda yüzde 6,24 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak açıklandı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.

Konuyla ilgili Ekonomist Meriç Köyatası, Yeniçağ'a değerlendirmelerde bulundu.

Köyatası, şöyle konuştu:

Beklediğimiz seviyede çıktı. Benim tahminim yüzde 7'ydi. Yüksek enflasyon devam ediyor. Türkiye'nin içine girdiği enflasyon kabusu, maalesef uzun bir süre daha devam edecek. Sebebi, işçi ve emekli maaşı olarak görülüyor ancak 15 milyon sığınmacı harcamasıyla bütçe açıklarının temel kaynağı olan yandaş zengin etme ve şatafat harcamaları görmezden geliniyor.

İlgili Haberler
Et süt ve yumurtaya ülke çapında denetim
Et süt ve yumurtaya ülke çapında denetim
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Ekim ayı iş yeri kira artış oranı belli oldu
TÜİK üretici enflasyonunu da açıkladı
TÜİK üretici enflasyonunu da açıkladı
TÜİK enflasyonu açıkladı
ENAG enflasyonu açıkladı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Son Haberler
Gaziantep'i sağanak vurdu: Cadde ve bulvarlar göle döndü, ulaşım aksadı Gündem
Gaziantep'i sağanak vurdu: Cadde ve bulvarlar göle döndü, ulaşım aksadı
UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev Spor
UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev
Meme kanseri farkındalık ayında uzmanlardan dikkat çeken vurgu Sağlık
Meme kanseri farkındalık ayında uzmanlardan dikkat çeken vurgu
Ek MTV'yi ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi belli oldu OTOMOTİV
Ek MTV'yi ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi belli oldu
Okan Buruk tarihe geçmek için Old Trafford'da Spor
Okan Buruk tarihe geçmek için Old Trafford'da
Yüksekova'ya yılın ilk karı düştü Gündem
Yüksekova'ya yılın ilk karı düştü
Kars’ta 1 kilo 880 gram esrar ele geçirildi Gündem
Kars’ta 1 kilo 880 gram esrar ele geçirildi