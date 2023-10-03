Ekonomist Meriç Köyatası kötü haberi verdi. TÜİK enflasyonu açıkladıktan sonra duyurdu

YENİÇAĞ ÖZEL

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın enflasyon rakamlarına göre ise, enflasyon aylık bazda yüzde 6,24 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak açıklandı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.

Konuyla ilgili Ekonomist Meriç Köyatası, Yeniçağ'a değerlendirmelerde bulundu.

Köyatası, şöyle konuştu:

Beklediğimiz seviyede çıktı. Benim tahminim yüzde 7'ydi. Yüksek enflasyon devam ediyor. Türkiye'nin içine girdiği enflasyon kabusu, maalesef uzun bir süre daha devam edecek. Sebebi, işçi ve emekli maaşı olarak görülüyor ancak 15 milyon sığınmacı harcamasıyla bütçe açıklarının temel kaynağı olan yandaş zengin etme ve şatafat harcamaları görmezden geliniyor.