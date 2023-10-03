Kuzey Marmara Otoyolu için geçiş garantisi artırıldı. Araç geçiş sayısına ulaşamamıştı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun garanti süresi ve araç garantisinin artırıldığı ortaya çıktı. İYİ Parti İBB Grup Sözcüsü Suat Sarı, otoyolda garanti sayısına ulaşılamadığına dikkat çekerek, artırılan garanti sayısına ulaşılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu için geçiş garantisi artırıldı. Araç geçiş sayısına ulaşamamıştı

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, Kuzey Marmara Otoyolu'nde hem otoyol için verilen araç geçiş garantisinin artırıldığını hem de garanti süresinin uzatıldığını açıkladı. "Yolun maliyeti 13.6 milyar lira. Uzatılan süre sonuna kadar yapılacak ödemeyle ikinci bir otoyol yapılır" dedi.

Ulaşım uzmanı ve İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç geçiş garantisinin arttırılıp işletme süresinin uzatılmasını eleştirdi.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen şirketlerden oluşan konsorsiyumun yaptığı ve işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu'nda, araç geçiş garantisi 2021 yılında 4 kat arttırılmış, işletme süresi de 9 yıldan 13 yıla uzatılmıştı.

"GARANTİ ARAÇ SAYISINA ULAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Suat Sarı, Kınalı-Odayeri kesiminde teklif edilen işletme süresi 4 yıl 9 ay 12 gün olmasına rağmen 12 yıl 4 ay 27 gün ilave işletme süresi verildiğine dikkat çekti. Kurtköy-Akyazı kesiminde teklif edilen işletme süresinin de 3 yıl 9 ay 12 gün olmasına karşın, 11 yıl 7 ay 11 gün ilave işletme süresi hesaplandığını aktaran Sarı, "Böylece Kurtköy-Akyazı kesiminin işletme süresi yüzde 308 arttı. Yine otoyolun bazı kesimlerinde araç geçiş garantisi arttırılıp, garanti süreleri de 9 yıldan 13 yıla çıkarıldı. Kuzey Marmara Otoyolu 435 km'den oluşuyor ve maliyeti 13.6 milyar TL. Uzatılan işletme sürelerinin sonuna kadar ikinci bir Kuzey Marmara yolu imal edilirdi. Matematiksel olarak da verilen garanti araç sayısına ulaşılması mümkün değil" dedi.

Sarı, ticari araçlar ve otobüslerin bu yolu ve köprüyü kullanmak zorunda olmalarına rağmen garanti edilen araç geçiş sayılarına da ulaşılamadığının altını çizerek, "Halkalı- Sakarya Akyazı arasındaki tren yolu; Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde iki şerit tren yolu bırakılmasına rağmen Kuzey Marmara işleticileri zarar etmesin ve sömürü devam etsin diye mi ihale edilmiyor?” diye sordu.

Sarı açıklamasının devamında, “2016 ‘da hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'ndan nisan 2023'te 4 günlük bayramda 1 milyon 750 bin araç, günde ise 437 bin araç geçti. Verilen günlük garanti ise 949 bin araç. Bu kullanım ile işletme süresi boyunca bu otoyolu kullanacak maksimum araç sayısı en iyimser tahminle 600 bin aracı geçemeyecektir. Bu hesap işletme süresi sonuna kadar devletin işletmeci şirketlere geçiş garantisi ödemeye devam edeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sarı, Bakanlığa "7 yılda işletmecilere ne ödendi? 7 yılda kaç araç geçti? Otoyolun işletme süresi ne zaman bitiyor? Garanti araç sayısı ile geçen araç sayıları nedir? 9 aylık ödeme bütçe tahmininiz neydi" diye sordu.

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