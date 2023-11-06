Ekim ayının ihracatta şampiyonu otomotiv sektörü oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 87 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 706 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 497 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 85'le mücevher sektöründe kayıtlara geçti.

Geçen ay, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 69,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 5,6 artışla 15 milyar 844 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Toplam ihracatın yüzde 14,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 7,3 artışla 3 milyar 246 milyon dolarlık, yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 8,7 yükselişle 502 milyon 209 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 508 milyon dolarla Almanya yer alırken, onu 1 milyar 81 milyon dolarla ABD, 1 milyar 27 milyon dolarla Irak takip etti.

Geçen ay en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 369 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 638 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 459 milyon dolarla Bursa oldu.

Ekimde ortalama kilogram birim ihracat değeri 1,46 dolar düzeyinde gerçekleşti. Nisandan bu yana görülen avro/dolar paritesindeki artışın ihracata pozitif yansıması geçen ay da devam etti. Ekimde parite farkı ihracata 643 milyon dolar katkı verdi. Böylece paritenin bu yıl ihracata katkısı 2,4 milyar dolara yükseldi