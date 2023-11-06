Yabancıların Şimşek'ten dolar isteği ortaya çıktı. Doların kaç TL olmasını istediler?

Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi yönetiminin attığı adımlara rağmen henüz istenen düzeyde yabancı sıcak para girişi sağlanamazken, büyük fonların Türkiye’ye giriş için beklediği şartlar belli oldu.

Bloomberg’de bugün Uğur Yılmaz ve Beril Akman’ın imzasıyla yayımlanan “TL tahviller gelişen piyasalarda 2024’ün en kârlı tahvil yatırımı olabilir” başlıklı analizde, dünyanın en büyük tahvil yatırımcılarının yeniden TL tahvilleri izlemeye aldığı aktarıldı.

Haberde, aralarında 2 trilyon dolarlık büyüklüğüyle Avrupa’nın en büyüğü olan Amundi’nin de bulunduğu fon yöneticilerinin TL tahvillerin yeniden yatırım yapılabilir hale gelmesi için Türkiye’nin faiz artışlarına devam etmesini ve TL’de daha fazla değer kaybına izin vermesini bekledikleri aktarıldı.

FAİZDE 10 PUAN DAHA ARTIŞ TALEBİ

Üst üste beş toplantıdaki artışlara rağmen faizlerin TCMB’nin gelecek yıl sonu beklediği enflasyon seviyesinin altında olduğuna işaret edilen haberde, Amundi ve Itau gibi fonların TCMB’den politika faizini 5-10 puan daha artırmasını istedikleri aktarıldı.

Amundi’nin gelişen piyasa tahvilleri şeflerinden Sergei Strigo, TCMB’nin tahvil faizlerini en az yüzde 40-45 aralığına yükseltmesi, dolar/TL’nin 30-33 seviyesine yükselmesi ve enflasyondaki yükselişin kontrol altına alınması gerektiğini dile getirdi.

Itau Unibanco Holding’in varlık yönetim biriminin gelişen piyasa tahvilleri şefi Scott Grimberg, TL tahvillerin yabancılar için çekici olabilmesi için üç şart sıraladı: TCMB’nin faizi yüzde 40 ya da üzeri bir seviyede tutması, TL’nin istikrar kazanması ve 2024’te politika sürekliliği sağlanması.

Grimberg, söz konusu şartların sağlanması halinde TL tahvillerin 2024’ün yıldızı olabileceğini öne sürdü.

Abrdn’in Londra’daki yatırım direktörü Viktor Szabo da, yeni ekonomi yönetiminin adımlarının olumlu olduğunu ancak hem faizlerde hem de TL’de daha fazla düzeltme olması gerektiğini söyledi.

10 yıl önce 70 milyar dolar seviyesinde olan yabancıların elindeki TL tahvil miktarı, şu an itibarıyla 1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL FAİZLERİ HIZI ARTTI

Seçim öncesinde bankaları tahvil alımına zorlayan düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın (TCMB) alımları nedeniyle tarihi düşük seviyelere gerileyen tahvil faizleri, seçim sonrasında düzenlemelerin gevşetilmesine paralel olarak yükseldi.

Mayıstan bu yana faizler, iki yıllık TL tahvilde yüzde 7 seviyelerinden yüzde 37’ye, 10 yıllık tahvilde yüzde 9’dan yüzde 30’a yükseldi. Bu dönemde resmi tüketici enflasyonu yüzde 39’dan yüzde 61’e, TCMB politika faizi de yüzde 8,5’ten yüzde 35’e yükseldi.

TL tahvillerin, son beş ayda gelişen piyasalar arasında en kötü performansa sahip olduğu ve yabancı girişlerinin ihmal edilebilir seviyede bulunduğu aktarılan haberde, “Erdoğan’ın hâlâ yapması gereken çok şey var” denildi.

ABD’nin önde gelen bankalarından JPMorgan’ın stratejistleri, ekim ayı sonunda yayımladıkları raporda, 10 yıllık TL cinsi Hazine tahvilinin adil faiz değerinin yaklaşık yüzde 35,7 olduğunu öne sürmüş ve bu seviyeyi görene kadar beklemede kalınacağını belirtmişlerdi.

YEREL SEÇİM ENDİŞESİ

Haberde ayrıca, yabancı yatırımcıların risk koruma için kullandıkları yurt dışı swap piyasasına dönük kısıtlamaların TL’de açığa satış riski nedeniyle gevşetilmeyeceği aktarıldı.

Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere işaret edilerek, yabancılarda, hükümetin tekrar enflasyon yerine büyümeye öncelik verebileceği endişesi olduğu aktarılan haberde ayrıca Erdoğan’ın geçmiş uygulamaları nedeniyle de güvensizlik olduğu belirtildi.